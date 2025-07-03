ЗРК Raven на первом выезде сбил сразу 4 дрона: ВСУ показали, как работает установка (видео)

Зенитно-ракетный комплекс охотится на вражеские разведывательные беспилотники. На счету комплекса уже есть одна сбитая российская крылатая ракета.

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ЗРК Raven Украина получила от Великобритании весной 2023 года. По состоянию на май 2025 года его экипаж совершил более 400 пусков ракет по вражеским воздушным целям. Общая эффективность составила 70%. О работе ЗРУ рассказали в Командовании воздушных сил.

"ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM. Комплекс предназначен для поражения БПЛА всех типов, крылатых ракет. В идеале воздушных целей типа самолет или вертолет. В первое боевое дежурство расчетом было поражено четыре разведывательных БпЛА класса "Орлан" и Zala. Это, за буквально восемь часов", — рассказал командир зенитного ракетного взвода Александр.

По его словам, кроме беспилотников на счету их комплекса уже есть одна сбитая российская крылатая ракета. Свои сбития бойцы обозначают виниловыми наклейками, которые размещают на установку, среди них есть "Орланы", Zala и "Шахеды".

Как рассказывает оператор-наводчик ЗРК Raven Владимир, ЗРК простая для управления установка.

"Здесь мы видим 4 переключателя и кнопку "пуск". Во время боевой работы я выбираю режим "ракета" и нажимаю "пуск". После этого ракета сходит с пилона и очень быстро доходит до цели", — отметил военнослужащий.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

В Воздушных силах сообщили, что зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании работают на разных направлениях.

ЗРК Raven: что известно

Raven — это мобильный импровизированный ЗРК под ракеты "воздух-воздух" типа AIM-132 ASRAAM. Впервые о появлении такого британского комплекса в распоряжении ВСУ стало известно еще летом 2023 года. ВСУ имеют уже восемь таких комплексов, которые сбили 400 воздушных целей и показали эффективность порядка 70%.

Напомним, что антенну для "Шахедов" разработал украинец. В Украине его разработка никого не заинтересовала, поэтому он переехал в Россию и предложил ее там.

Также сообщалось, что ГУР и дроны Magurа установили 5 рекордов и попали в Книгу рекордов Украины.