В эпицентре взрыва оказалась вся группа: канадский ROSHEL спас жизни бойцов НГУ (видео)

Уникальные кадры сняла одна из камер спецназовца 5 ОЗСП ОМЕГА, который сидел в салоне бронированного автомобиля ROSHEL.

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Канадский бронеавтомобиль ROSHEL выдержал попадание вражеского FPV-дрона, тем самым спасая жизнь бойцам Национальной гвардии Украины. Об этом рассказали в Центре специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА".

Уникальные кадры сняла одна из камер спецназовца 5 ОЗСП ОМЕГА, который сидел в салоне бронированного автомобиля ROSHEL.

"Вражеский дрон попал в автомобиль спецназовцев, который двигался на боевое задание. В самом эпицентре взрыва оказалась вся группа бойцов", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как вражеский беспилотник атакует автомобиль со спецназовцами. После попадания возгорания не произошло, а украинские защитники оставили автомобиль.

"К счастью, все спецназовцы живы. Они смогли эвакуироваться, а после этого выполнили поставленную задачу", — рассказали в спецподразделении.

Напомним, что ЗРК Raven ВСУ на первом выезде сбил сразу 4 вражеских дрона. В ВСУ показали, как работает установка.

Также сообщалось, что бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ смогли "нейтрализовать" вражескую мину, которая охотилась на транспорт украинских защитников. Ее обезвредили с помощью дрона-"сапера".