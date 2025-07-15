Росія створює дрон-перехоплювач "Кинджал": на що здатен безпілотник (фото)

На виставці "Іннопром-2025" у російському Єкатеринбурзі компанія ASF-Innovations представила новий кінетичний дрон-перехоплювач під назвою "Кинджал". Апарат призначений для ураження ворожих БПЛА методом прямого тарана і оснащений інфрачервоним самонавідним шукачем.

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БПЛА "Кинджал" створений для ближнього перехоплення цілей на малих висотах. Як розповіли оглядачі Army Recognition, його застосування особливо актуальне на тлі активного використання розвідувальних і ударних дронів у зоні бойових дій в Україні.

Максимальна швидкість апарата становить 300 км/год. У носовій частині встановлено тепловізійний ІЧ-шукач, що дає змогу дрону самостійно наводитися на ціль.

Зазначається, що всі компоненти "Кинджала" були виготовлені російськими компаніями: рами й фюзеляж — ТОВ "Фармпласт", електродвигун — "Про-Технолоджі", гвинти — ТОВ "Вектор", а електроніка управління — "Крайт".

Фото: Соцсети

Конструкція дрона схожа з раніше представленим кінетичним перехоплювачем "Ялинка", який вже застосовується в зоні бойових дій. Таким чином "Кинджал" може стати частиною комплексної системи російської ППО ближнього радіусу дії.

Аналітики підкреслили, що попри презентації, жодна з російських платформ для перехоплення БПЛА поки що не пройшла масштабне бойове розгортання. На відміну від України, де масове виробництво перехоплювачів уже налагоджено, Росія робить лише перші кроки.

Загалом, як пишуть західні фахівці, ідея перехоплення повітряних цілей безпілотниками бере свій початок з епохи Холодної війни, але серйозного розвитку набула тільки у 2010-х із появою таких рішень, як Raytheon Coyote. Сьогодні кінетичні дрони розглядаються як дешева альтернатива зенітним ракетам у боротьбі з БПЛА малого і середнього класу. А презентація "Кинджала" вказує на прагнення Росії скоротити відставання в цій сфері та перейти від дослідних зразків до серійного виробництва.

Нагадаємо, у Києві запускають повноцінну систему перехоплення російських безпілотників. У рамках реалізації масштабного проєкту "Чисте небо" буде передбачено захист повітряного простору українськими дронами-перехоплювачами.