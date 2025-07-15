Россия создает дрон-перехватчик "Кинжал": на что способен беспилотник (фото)

На выставке «Иннопром-2025» в российском Екатеринбурге компания ASF-Innovations представила новый кинетический дрон-перехватчик под названием «Кинжал». Аппарат предназначен для поражения вражеских БПЛА методом прямого тарана и оснащен инфракрасным самонаводящимся искателем.

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БПЛА "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Как рассказали обозреватели Army Recognition, его применение особенно актуально на фоне активного использования разведывательных и ударных дронов в зоне боевых действий в Украине.

Максимальная скорость аппарата составляет 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель, позволяющий дрону самостоятельно наводиться на цель.

Отмечается, что все компоненты "Кинжала" были произведены российскими компаниями: рамы и фюзеляж — ООО "Фармпласт", электродвигатель — "Про-Технолоджи", винты — ООО "Вектор", а электроника управления — "Крайт".

Фото: Соцсети

Конструкция дрона схожа с ранее представленным кинетическим перехватчиком "Елка", который уже применяется в зоне боевых действий. Таким образом "Кинжал" может стать частью комплексной системы российской ПВО ближнего радиуса действия.

Аналитики подчеркнули, что несмотря на презентации, ни одна из российских платформ для перехвата БПЛА пока не прошла масштабное боевое развертывание. В отличие от Украины, где массовое производство перехватчиков уже налажено, Россия делает лишь первые шаги.

В целом, как пишут западные специалисты, идея перехвата воздушных целей беспилотниками восходит к эпохе Холодной войны, но серьезное развитие получила только в 2010-х с появлением таких решений, как Raytheon Coyote. Сегодня кинетические дроны рассматриваются как дешевая альтернатива зенитным ракетам в борьбе с БПЛА малого и среднего класса. А презентация "Кинжала" указывает на стремление России сократить отставание в этой сфере и перейти от опытных образцов к серийному производству.

Напомним, в Киеве запускают полноценную систему перехвата российских беспилотников. В рамках реализации масштабного проекта "Чистое небо" будет предусмотрена защита воздушного пространства украинскими дронами-перехватчиками.