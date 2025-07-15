Просить притулок: у Фінляндії підтвердили затримання ексвагнерівця, який убивав українців

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що Прикордонна служба Північної Карелії затримала росіянина, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнер".

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Затримання відбулося ще 17 червня, але політик прокоментував інцидент тільки майже через місяць журналістам видання Yle. За його словами, він знав про все від самого початку.

Чоловік перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії, неподалік ділянки Вяліваара — це лісиста місцевість без прикордонної огорожі. Ресурс із посиланням на свої джерела повідомляє, що його звати Євген. Він одразу ж попросив міжнародної підтримки у Фінляндії, і його помістили в центр тимчасового утримання.

"Ще в червні мені повідомили про незаконний перетин кордону та арешт затриманого. Прикордонна служба заарештувала його, його буде допитано. Влада розглядає подальші дії", — заявив Орпо

Росіянина підозрюють у скоєнні злочину, пов'язаного з порушенням державного кордону, і Центральна кримінальна поліція також розслідує необхідність порушення інших кримінальних справ у зв'язку з його минулим.

Раніше росіянин воював в Україні у складі ПВК "Вагнер" Фото: Скриншот

Прем'єр підкреслив, що наразі ні Росія, ні Україна не контактували з Фінляндією з приводу заарештованого бійця.

Він також зазначив роботу прикордонників на східному кордоні. Політик додав, що ситуація на східному кордоні була напруженою практично впродовж усієї російської агресії проти України, тому вона перебуває у стані високої готовності та оперативності.

Що відомо про перебіжчика

Євген — персона досить медійна і часто з'являвся в роликах пропагандистських ЗМІ. Раніше в інтерв'ю він розповідав про бої в Україні і стверджував, що добровільно вступив у війська РФ у 2022 році, пройшов підготовку у складі "Вагнера" і брав участь в операціях у Бахмуті.

Також він служив командиром роти в 433-му мотострілецькому полку ЗС РФ і брав участь у боях на сході України, зокрема під Селидовим і Бахмутом. В одному з відео вагнерівець розповідає, як його підрозділ підірвав авто з українськими військовими в Селидовому.

Вагнерівець критикував військове керівництво ЗС РФ Фото: Скриншот

З публічного простору він зник після боїв за Селидове восени 2024 року.

У нього за плечима судимість за пограбування ювелірного магазину в Омську восени 2023-го. Замість відбування терміну він знову пішов на фронт.

Пізніше він став критиком військового керівництва, звинувативши його у зраді та брехні. Не виключено, що на той момент Євген уже був у Фінляндії.

Кордон на замку

Минулого тижня фінські правоохоронці затримали ще одного прохача притулку, який незаконно перетнув сухопутний кордон із Росії до Фінляндії.

Орпо наголошує на тому факті, що не тільки фіни охороняють кордон, а й російські прикордонники намагаються перешкоджати доступу до нього зі свого боку.

Раніше у ЗМІ нашуміла інформація про ще одного "вагнерівця", Андрія Медведєва, який 2023 року втік до цієї країни і попросив політичного притулку, але йому відмовили.

1 березня стало відомо, що норвезька поліція отримала три запити від Офісу генерального прокурора (ОГП) України щодо нього.

14 червня минулого року окружний суд міста Вестфолд ухвалив рішення засудити Медведєва до 120 днів позбавлення волі за два злочини, скоєні в Ларвіку та Ставерні. Відомо, що росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, оскільки приревнував її до таксиста, а також напав на бармена через відмову того продати йому зайву порцію алкоголю.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який убивав полонених українських солдатів.