Просит убежище: в Финляндии подтвердили задержание экс-вагнеровца, убивавшего украинцев

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что Пограничная служба Северной Карелии задержала россиянина, воевавшего на Украине в составе ЧВК "Вагнер".

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Задержание имело место еще 17 июня, но политик прокомментировал инцидент только почти месяц спустя журналистам издания Yle. По его словам, он знал обо всем с самого начала.

Мужчина пересек границу вблизи города Китее в Северной Карелии, недалеко от участка Вяливаара — это лесистая местность без пограничного ограждения. Ресурс со ссылкой на свои источники сообщает, что его зовут Евгений. Он сразу же попросил международной поддержки в Финляндии, и его поместили в центр временного содержания.

"Еще в июне мне сообщили о незаконном пересечении границы и аресте задержанного. Пограничная служба арестовала его, он будет допрошен. Власти рассматривают дальнейшие действия", – заявил Орпо

Россиянин подозревается в совершении преступления, связанного с нарушением государственной границы, и Центральная уголовная полиция также расследует необходимость возбуждения других уголовных дел в связи с его прошлым.

Ранее россиянин воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер" Фото: Скриншот

Премьер подчеркнул, что на данный момент ни Россия ни Украина не контактировали с Финляндией по поводу арестованного бойца.

Он также отметил работу пограничников на восточной границе. Политик добавил, что ситуация на восточной границе была напряженной практически на протяжении всей российской агрессии против Украины, поэтому она находится в состоянии высокой готовности и оперативности.

Что известно о перебежчике

Евгений – персона довольно медийная и часто мелькал в роликах пропагадистских СМИ. Ранее в интервью он рассказывал о боях в Украине и утверждал, что добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе "Вагнера" и участвовал в операциях в Бахмуте.

Также он служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку ВС РФ и участвовал в боях на востоке Украины, в том числе под Селидово и Бахмутом. В одном из видео вагнеровец рассказывает, как его подразделение подорвало авто с украинскими военными в Селидово.

Вагнеровец критиковал военное руководство ВС РФ Фото: Скриншот

Из публичного пространства он пропал после боев за Селидово осенью 2024 года.

У него за плечами судимость за ограбление ювелирного магазина в Омске осенью 2023-го. Вместо отбывания срока он пошел на фронт..

Позже он стал критиком военного руководства, обвинив его в предательстве и лжи. Не исключено, что на тот момент Евгений уже был в Финляндии.

Граница на замке

На прошлой неделе финские правоохранители задержали еще одного просителя убежища, который незаконно пересек сухопутную границу из России в Финляндию.

Орпо отмечает тот факт, что не только финны охраняют границу, но и русские пограничники стараются препятствовать доступу к ней со своей стороны.

Ранее в СМИ нашумела информация об еще одном "вагнеровце", Андрее Медведеве, который в 2023 году сбежал в эту страну и попросил политического убежища, но ему отказали.

1 марта стало известно, что норвежская полиция получила три запроса от Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины в отношении него.

14 июня прошлого года окружной суд города Вестфолд принял решение приговорить Медведева к 120 дням лишения свободы за два преступления, совершенные в Ларвике и Ставерне. Известно, что россиянин избил свою подругу Миллу Фольдвик, поскольку приревновал ее к таксисту, а также напал на бармена из-за отказа того продать ему лишнюю порцию алкоголя.

Напомним, Фокус писал, что в Красноярске в авто взорвали "вагнеровца", который убивал пленных украинских солдат.