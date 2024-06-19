В Норвегии отправили за решетку бывшего "вагнеровца" Медведева: что известно

Норвежские власти в феврале не предоставили бывшему бойцу ЧВК "Вагнер" политическое убежище, но разрешили продлить пребывание в стране.

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В Норвегии к 120 дням приговорили экс-бойца ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который в 2023 году сбежал в эту страну. Согласно решению суда, гражданина РФ признали виновным в избиении подруги и нападении на бармена. Об этом идет речь в материале издания The Barentz Observer.

Таким образом, 14 июня окружной суд города Вестфолд принял решение приговорить Медведева к 120 дням лишения свободы за два преступления, совершенные в Ларвике и Ставерне. Известно, что россиянин избил свою подругу Миллу Фольдвик, поскольку приревновал ее к таксисту, а также напал на бармена из-за отказа того продать ему лишнюю порцию алкоголя.

Во время разговора с правоохранителями сам бывший "вагнеровец" сообщал, что бармену он только швырнул на стойку несколько монет, а что касается подруги, то она якобы избила себя сама. В то же время суд вынес приговор о лишении свободы Медведева, учитывая слова свидетелей.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года норвежские власти отказались предоставить бывшему "вагнеровцу" политическое убежище, однако разрешили остаться в стране. Руководство страны считает, что в России Медведеву угрожает опасность.

Медведев бежал в Норвегию из России в январе 2023 году через арктическую границу. Он утверждал, что хочет найти убежище из-за опасений за свою жизнь. При этом он обещал дать показания против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

1 марта стало известно, что норвежская полиция получила три запроса от Офиса генерального прокурора (ОГП) Украины в отношении Андрея Медведева, который зимой 2023 года сбежал из РФ.

Также в апреле 2023 года экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев заявил, что жестокую казнь украинского военнопленного с отрезанием головы совершили "вагнеровцы".