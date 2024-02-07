Бывший "вагнеровец" хотел стать беженцем в Норвегии, но ему отказали: названа причина, — СМИ

По словам адвоката экс-наемника, Управление миграции Норвегии отклонило запрос из-за того, что Медведев не служил в регулярной армии РФ, когда ехал воевать в Украину.

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Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК "Вагнер" 27-летнему Андрею Медведеву, который принимал участие в войне против Украины. Он назаконно пересек границу страны больше года назад. Об этом пишет издание Dagbladet.

Как рассказал адвокат россиянина Брюнюльф Риснес, Управление миграции Норвегии отклонило запрос из-за того, что Медведев не служил в регулярной армии РФ, когда ехал в Украину.

"Если бы он был солдатом российской армии, он мог бы получить убежище в Норвегии, хотя он участвовал в боевых действиях на Украине. Но поскольку группа "Вагнера" формально не входила в состав российских сил, норвежские власти полагают, что он не должен иметь защиты как беженец", — рассказал адвокат.

Он также отметил, что Медведеву было разрешено временное проживание в Норвегии, так как возвращение в Россиию будет угрожает его безопасности.

Сам бывший наемник заявил, что хочет "спокойной жизни". Правда, его уже несколько раз задерживала полиция. К примеру, он был обвинен в хулиганстве и ношении пневматического пистолета в общественном месте.

Напомним, что в сентябре 2023 года сообщалось, что Медведев пытался вернуться в РФ. По данным полиции, мужчина действительно направлялся в направлении России, когда его задержали местные правоохранители. За несколько часов до этого Андрей Медведев рассказал о своих планах журналистам.