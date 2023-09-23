Задержан на границе: сбежавший в Норвегию экс-"вагнеровец" Медведев пытался вернуться в РФ

По данным полиции, задержанный мужчина действительно направлялся в направлении России, когда его задержали местные правоохранители. За несколько часов до этого Андрей Медведев рассказал о своих планах журналистам.

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Экс-наемник из ЧВК "Вагнер" Андрей Вагнер, который сбежал из России в Норвегию, хотел вернуться обратно на родину, однако был задержан. Об этом сообщает Barents Observer 23 сентября.

Отмечается, что задержание произошло в пятницу, 22 сентября, когда россиянин в полной темноте пытался пересечь границу в норвежском населенном пункте Гренсе Якобсельв. Он хотел попасть обратно на Кольский полуостров.

В местной полиции подтвердили задержание мужчины. Ему планируют предъявить обвинения в нарушении пограничных правил. Правоохранители решили не называть ни имени, ни национальности задержанного, но подтвердили, что тот хотел перебраться на российскую территорию.

Экс-наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев пытался вернуться в Россию Фото: Thomas Nilsen Экс-наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев пытался вернуться в Россию Фото: Thomas Nilsen

К слову, пересекать сухопутную границу на этой местности запрещено.

Журналисты утверждают, что за несколько часов до этого у них была короткая встреча с Андреем Медведевым в центре Киркенеса. Тогда бывший наемник ЧВК "Вагнер" поделился планами, что намерен пересечь границу и занимался поиском автомобиля, который смог бы его подвезти.

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Вероятнее всего, как предположили журналисты в своем материале, ему удалось преодолеть 50 километров до Гренсе Якобсельва, где через реку уже была российская территория.

Как Андрею Медведеву удалось туда добраться — данных нет, ведь к пограничной реке общественный транспорт не ходит. Также не сообщается, зачем он решил вернуться на родину.

Напомним, Андрей Медведев стал первым известным бойцом ЧВК "Вагнер", которому удалось сбежать из РФ после участия в боевых действиях. В январе этого года он пересек границу с Норвегией, где запросил убежище для себя.

Спустя несколько недель он записал видеообращение, где решил извиниться перед украинцами, которые проживают на территории Норвегии. Все из-за протестов, которые начала организовывать украинская диаспора в стране, ведь они против убежища для военного преступника.

6 апреля появилось сообщение о том, что Андрей Медведев был задержан в Швеции, куда отправился за дешевыми сигаретами. Экс-боец ЧВК "Вагнер" не знал, что до принятия решения о политическом убежище ему нельзя покидать территорию Норвегии и полностью признал свою вину.