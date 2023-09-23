Затриманий на кордоні: ексвагнерівець Медведєв, який утік до Норвегії, намагався повернутися в РФ

За даними поліції, затриманий чоловік дійсно прямував у напрямку Росії, коли його затримали місцеві правоохоронці. За кілька годин до цього Андрій Медведєв розповів про свої плани журналістам.

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Екснайманець із ПВК "Вагнер" Андрій Вагнер, який утік із Росії до Норвегії, хотів повернутися назад на батьківщину, проте його затримали. Про це повідомляє Barents Observer 23 вересня.

Зазначається, що затримання відбулося в п'ятницю, 22 вересня, коли росіянин у повній темряві намагався перетнути кордон у норвезькому населеному пункті Гренсе Якобсельв. Він хотів потрапити назад на Кольський півострів.

У місцевій поліції підтвердили затримання чоловіка. Йому планують висунути звинувачення в порушенні прикордонних правил. Правоохоронці вирішили не називати ні імені, ні національності затриманого, але підтвердили, що той хотів перебратися на російську територію.

Екснайманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв намагався повернутися в Росію Фото: Thomas Nilsen Екснайманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв намагався повернутися в Росію Фото: Thomas Nilsen

До слова, перетинати сухопутний кордон на цій місцевості заборонено.

Журналісти стверджують, що за кілька годин до цього у них була коротка зустріч з Андрієм Медведєвим у центрі Кіркенеса. Тоді колишній найманець ПВК "Вагнер" поділився планами, що має намір перетнути кордон і займався пошуком автомобіля, який зміг би його підвезти.

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Найімовірніше, як припустили журналісти у своєму матеріалі, йому вдалося подолати 50 кілометрів до Гренсе Якобсельва, де через річку вже була російська територія.

Як Андрію Медведєву вдалося туди дістатися — даних немає, адже до прикордонної річки громадський транспорт не ходить. Також не повідомляється, навіщо він вирішив повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, Андрій Медведєв став першим відомим бійцем ПВК "Вагнер", якому вдалося втекти з РФ після участі в бойових діях. У січні цього року він перетнув кордон із Норвегією, де запросив притулок для себе.

Через кілька тижнів він записав відеозвернення, де вирішив вибачитися перед українцями, які проживають на території Норвегії. Усе через протести, які почала організовувати українська діаспора в країні, адже вони проти притулку для військового злочинця.

6 квітня з'явилося повідомлення про те, що Андрія Медведєва затримали у Швеції, куди він вирушив по дешеві сигарети. Ексбоєць ПВК "Вагнер" не знав, що до ухвалення рішення про політичний притулок йому не можна залишати територію Норвегії і повністю визнав свою провину.