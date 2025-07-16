У Росії спустошують парки танків: що роблять зі старими Т-72 (фото)

На тлі затяжного збройного конфлікту в Україні та значних втрат у бронетехніці Росія, вочевидь, вдається до залучення глибинних резервів.

Related video

Росіяни спустошують сховища старих танків Т-72, відправляючи їх на ремонт. Про це повідомляють OSINT-спостерігачі, які стежать за рухами на стратегічних складах зберігання техніки.

Виробництво танків Т-72А почалося наприкінці 1970-х і тривало до середини 1980-х років. Загалом було випущено понад 5 000 одиниць. Свого часу це була одна з наймасовіших моделей у складі бронетанкових сил СРСР. Після розпаду СРСР танки поступово виводили з бойового складу та замінювали сучаснішими модифікаціями, насамперед Т-72Б.

Уже в 1980-х роках частина Т-72А отримала модернізацію до рівня Т-72АВ за рахунок встановлення динамічного захисту "Контакт-1". Оглядачі зазначають, що попри відносну архаїчність, ці машини й досі мають певну бойову цінність — особливо в умовах масових втрат і браку техніки.

Потенціал глибокої модернізації

Сьогодні Т-72А можуть отримати "друге життя" у формі більш серйозної модернізації. За оцінками фахівців, можлива адаптація платформи до рівнів, наближених до Т-72Б3. Це включає:

установку блоків динамічного захисту "Контакт-5" або навіть "Релікт",

інтеграцію цифрової СУВ (системи управління вогнем),

монтаж сучасних тепловізорів і приладів спостереження як для навідника, так і командира,

заміну двигуна і трансмісії, поліпшення ходових якостей.

Російський танк Т-72А з блоками ДЗ "Релікт" Фото: Фото из открытых источников

Такі удосконалення дають змогу значно підвищити живучість і бойову ефективність навіть морально застарілої платформи.

Загалом поява модернізованих Т-72А може свідчити про прагнення відновити та поповнити потенціал бронетанкових і механізованих з'єднань ЗС РФ, які відчувають брак техніки на тлі високих темпів зносу і втрат.

Раніше повідомлялося, що в Китаї почала просувати на зовнішній ринок модернізовану версію радянського танка Т-72 з використанням вежі від експортного китайського танка VT-4. Таке рішення дає значний приріст виживаності порівняно з литою гомогенною бронею радянського зразка.