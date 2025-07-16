В России опустошают парки танков: что проделывают со старыми Т-72 (фото)

На фоне затяжного вооруженного конфликта в Украине и значительных потерь в бронетехнике Россия, по всей видимости, прибегает к задействованию глубинных резервов.

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Россияне опустошают хранилища старых танков Т-72, отправляя их на ремонт. Об этом сообщают OSINT-наблюдатели, следящие за движениями на стратегических складах хранения техники.

Производство танков Т-72А началось в конце 1970-х и продолжалось до середины 1980-х годов. Всего было выпущено более 5 000 единиц. В свое время это была одна из наиболее массовых моделей в составе бронетанковых сил СССР. После распада СССР танки постепенно выводились из боевого состава и заменялись более современными модификациями, прежде всего Т-72Б.

Уже в 1980-х годах часть Т-72А получила модернизацию до уровня Т-72АВ за счет установки динамической защиты "Контакт-1". Обозреватели отмечают, что несмотря на относительную архаичность, эти машины до сих пор имеют определенную боевую ценность — особенно в условиях массовых потерь и нехватки техники.

Потенциал глубокой модернизации

Сегодня Т-72А могут получить "вторую жизнь" в форме более серьезной модернизации. По оценкам специалистов, возможна адаптация платформы до уровней, приближенных к Т-72Б3. Это включает:

установку блоков динамической защиты "Контакт-5" или даже "Реликт",

интеграцию цифровой СУО (системы управления огнем),

монтаж современных тепловизоров и приборов наблюдения как для наводчика, так и командира,

замену двигателя и трансмиссии, улучшение ходовых качеств.

Российский танк Т-72А с блоками ДЗ "Реликт" Фото: Фото из открытых источников

Такие усовершенствования позволяют значительно повысить живучесть и боевую эффективность даже морально устаревшей платформы.

В целом появление модернизированных Т-72А может свидетельствовать о стремлении восстановить и пополнить потенциал бронетанковых и механизированных соединений ВС РФ, испытывающих нехватку техники на фоне высоких темпов износа и потерь.

Ранее сообщалось, что в Китае начала продвигать на внешний рынок модернизированную версию советского танка Т-72 с использованием башни от экспортного китайского танка VT-4. Такое решение дает значительный прирост выживаемости по сравнению с литой гомогенной броней советского образца.