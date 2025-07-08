Т-72 с китайской "головой": как переделывают старые советские танки на экспорт (фото)

Китайская государственная корпорация Norinco, крупнейший производитель вооружений в стране, начала продвигать на внешний рынок модернизированную версию советского танка Т-72 с использованием башни от экспортного китайского танка VT-4.

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Целевой сегмент — страны Азии и Африки, эксплуатирующие устаревшие советские машины и не располагающие ресурсами на покупку современных танков. Об этом сообщает China military.

Впервые экспериментальная машина была замечена на железнодорожной платформе рядом с бронетанковым заводом Norinco в Баотоу. Характерная компоновка корпуса и шасси советского образца выдает происхождение Т-72, однако башня танка — полностью китайская, вероятно, от VT-4. Ее отличают современные системы наблюдения, характерная конструкция боевого модуля и камера на люке командира.

Новые возможности на старой платформе

Комментируя решение китайских оружейников обозреватели "Милитарного" отмечают, что интеграция башни от VT-4 на шасси Т-72 позволяет обойтись без масштабной переделки корпуса, поскольку габариты новой башни соответствуют размерности советской платформы. Однако боевые характеристики машины существенно возрастают.

Ключевым элементом апгрейда является цифровая система управления огнем с баллистическим вычислителем, современными тепловизионными прицелами и станцией кругового обзора для командира. Это позволяет экипажу действовать по принципу hunter-killer, первым выявлять цель и наносить прицельный удар.

Фото: Соцсети

В новой башне также используется переработанная корзина автомата заряжания, позволяющая применять удлиненные бронебойные подкалиберные снаряды и управляемые ракеты, что было невозможно в стандартной конструкции Т-72. При этом сохраняется использование боеприпасов стандартного калибра 125 мм, что критически важно для стран с большими складами советского вооружения.

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Кроме того, башня китайского производства имеет комбинированную бронезащиту и встроенную динамическую защиту FY-4, обеспечивая значительный прирост выживаемости по сравнению с литой гомогенной броней советского образца.

Таким образом выход китайской Norinco с данным предложением на рынок может напрямую ударить по интересам российского ВПК, который традиционно занимал нишу модернизации и поставок комплектующих для Т-72 в странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в конце ноября прошлого года в сети появилось видео демонстрации китайского основного боевого танка VT-4. Примечательно, что данная машина показала себя не с лучшей стороны — танк не смог заехать на земляную насыпь, поставив под сомнения надежность китайской бронетехники.