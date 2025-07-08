Т-72 з китайською "головою": як переробляють старі радянські танки на експорт (фото)

Китайська державна корпорація Norinco, найбільший виробник озброєнь у країні, почала просувати на зовнішній ринок модернізовану версію радянського танка Т-72 з використанням вежі від експортного китайського танка VT-4.

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Цільовий сегмент — країни Азії та Африки, які експлуатують застарілі радянські машини і не мають у своєму розпорядженні ресурсів на купівлю сучасних танків. Про це повідомляє China military.

Вперше експериментальна машина була помічена на залізничній платформі поруч із бронетанковим заводом Norinco в Баотоу. Характерне компонування корпусу і шасі радянського зразка видає походження Т-72, проте вежа танка — повністю китайська, ймовірно, від VT-4. Її відрізняють сучасні системи спостереження, характерна конструкція бойового модуля та камера на люку командира.

Нові можливості на старій платформі

Коментуючи рішення китайських зброярів, оглядачі "Мілітарного" зазначають, що інтеграція башти від VT-4 на шасі Т-72 дає змогу обійтися без масштабної переробки корпусу, оскільки габарити нової башти відповідають розмірності радянської платформи. Однак бойові характеристики машини істотно зростають.

Ключовим елементом апгрейду є цифрова система управління вогнем із балістичним обчислювачем, сучасними тепловізійними прицілами та станцією кругового огляду для командира. Це дає змогу екіпажу діяти за принципом hunter-killer, першим виявляти ціль і завдавати прицільного удару.

Фото: Соцсети

У новій башті також використовується перероблений кошик автомата заряджання, що дає змогу застосовувати подовжені бронебійні підкаліберні снаряди і керовані ракети, що було неможливо в стандартній конструкції Т-72. При цьому зберігається використання боєприпасів стандартного калібру 125 мм, що критично важливо для країн з великими складами радянського озброєння.

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Крім того, башта китайського виробництва має комбінований бронезахист і вбудований динамічний захист FY-4, забезпечуючи значний приріст виживаності порівняно з литою гомогенною бронею радянського зразка.

Таким чином вихід китайської Norinco з даною пропозицією на ринок може безпосередньо вдарити по інтересах російського ВПК, який традиційно займав нішу модернізації та постачань комплектуючих для Т-72 в країнах Азії, Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року в мережі з'явилося відео демонстрації китайського основного бойового танка VT-4. Примітно, що ця машина показала себе не з найкращого боку — танк не зміг заїхати на земляний насип, поставивши під сумнів надійність китайської бронетехніки.