Франція відмовилася брати участь в оплаті поставок зброї США для України: у чому причина, — ЗМІ

Франція не братиме участі в ініціативі щодо фінансування поставок американського озброєння для України, попри підтримку цієї схеми з боку низки країн НАТО. Париж не підтримає ініціативу Альянсу через політику розвитку національної промисловості.

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Головна причина відмови — стратегічна лінія президента Емманюеля Макрона на розвиток європейської оборонної промисловості, пише видання Politico з посиланням на двох французьких чиновників.

Франція наполягає на тому, що озброєння має закуповуватися у європейських виробників, щоб стимулювати внутрішній ринок і забезпечити незалежність від США. Крім того, Париж прагне скоротити власний бюджетний дефіцит, що обмежує можливості для збільшення оборонних витрат.

На цьому тлі відмова Франції виглядає особливо помітною, оскільки ініціатива була запропонована урядом Німеччини. За словами джерел видання, Берлін вважає постачання американської зброї — насамперед зенітних ракетних комплексів Patriot — необхідним через нездатність європейської промисловості швидко виробляти достатню кількість озброєння для України.

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Примітно, що попри заяви канцлера Фрідріха Мерца про необхідність зниження залежності від США, саме Німеччина стала ініціатором закупівель американських систем озброєнь для Києва. Таким чином, Берлін шукає баланс між стратегічною автономією і збереженням стосунків із нинішньою адміністрацією Білого дому, оскільки з Трампом краще вести справи прагматично, а не йти на конфронтацію.

Що стосується позиції Альянсу в цьому питанні, то генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав як прихильників ініціативи з оплати постачань американської зброї Велику Британію, Нідерланди та чотири країни Північної Європи.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп оголосив, що США та їхні союзники по НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, згідно з якою американське озброєння буде відправлено Києву, але заплатять за нього країни Альянсу. Наступного дня голова Білого дому повідомив, що постачання ракет для зенітних комплексів Patriot Україні вже відправляють із Німеччини, "а потім Німеччина їх заміщає".