Франция отказалась участвовать в оплате поставок оружия США для Украины: в чем причина, — СМИ

Франция не будет участвовать в инициативе по финансированию поставок американского вооружения для Украины, несмотря на поддержку этой схемы со стороны ряда стран НАТО. Париж не поддержит инициативу Альянса из-за политики развития национальной промышленности.

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Главная причина отказа — стратегическая линия президента Эмманюэля Макрона на развитие европейской оборонной промышленности, пишет издание Politico со ссылкой на двух французских чиновников.

Франция настаивает на том, что вооружение должно закупаться у европейских производителей, чтобы стимулировать внутренний рынок и обеспечить независимость от США. Кроме того, Париж стремится сократить собственный бюджетный дефицит, что ограничивает возможности для увеличения оборонных расходов.

На этом фоне отказ Франции выглядит особенно заметным, поскольку инициатива была предложена правительством Германии. По словам источников издания, Берлин считает поставки американского оружия — в первую очередь зенитных ракетных комплексов Patriot — необходимыми из-за неспособности европейской промышленности быстро производить достаточное количество вооружения для Украины.

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Примечательно, что несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца о необходимости снижения зависимости от США, именно Германия стала инициатором закупок американских систем вооружений для Киева. Таким образом, Берлин ищет баланс между стратегической автономией и сохранением отношений с нынешней администрацией Белого дома, так как с Трампом лучше вести дела прагматично, а не идти на конфронтацию.

Что касается позиции Альянса в данном вопросе, то генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в качестве сторонников инициативы по оплате поставок американского оружия Великобританию, Нидерланды и четыре страны Северной Европы.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил, что США и их союзники по НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, согласно которому американское вооружение будет отправлено Киеву, но заплатят за него страны Альянса. На следующий день глава Белого дома сообщил, что поставки ракет для зенитных комплексов Patriot Украине уже отправляются из Германии, «а затем Германия их замещает».