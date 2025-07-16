Росія розробляє новий штурмовий танк зі 152-мм гарматою: деталі проєкту (фото)

Російські конструктори Саратовського університету представили концепцію нового штурмового танка, адаптованого до ведення бойових дій в умовах міської забудови, гірської місцевості та при масованому застосуванні дронів. Проєкт передбачає масштабну модифікацію наявних платформ — Т-72, Т-80, Т-90 і Т-14.

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В основу конструкції покладено поєднання вогневої потужності, багаторівневого активного захисту та розвідувальних можливостей. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Army Recognition.

Бойова ефективність танка в теорії

Головним елементом стала укорочена 152-мм гаубиця з можливістю підйому ствола до 45°, що значно перевершує стандартні танкові гармати з УВН до 15°. Це рішення забезпечує ураження цілей на підвищеннях, у гірських укріпленнях і на верхніх поверхах будівель. Попри втрати в бронепробивності, компенсувати це пропонується шляхом застосування потужних фугасних снарядів і керованих боєприпасів.

Для підвищення тактичної обізнаності танка передбачено оснащення телескопічною щоглою з електрооптичними засобами та інтегрованими БПЛА. Дрони виконують функції розвідки, цілевказівки і, за необхідності, можуть нести озброєння. Подібна концепція перегукується з південнокорейським танком K2.

На даху башти передбачено дистанційно керований бойовий модуль, що включає 30-мм автогармату і реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Шмель".

Цей модуль буде обертатися на 360° і, у зв'язці з комплексами активного захисту типу "Арена-M" або "Дрозд-2", автоматично зможе відстежувати та перехоплювати загрози з верхньої півсфери, зокрема удари ПТКР і боєприпасів, що баражують.

На окрему увагу заслуговує інтеграція лазерної системи протидії, встановленої в бойовому модулі. Вона включає квантовий генератор і лазерний далекомір, здатний дезорієнтувати системи наведення БПЛА і ракет, а також працювати в режимі постійного сканування для визначення напрямку, типу і швидкості цілі. На відміну від китайської JD-3 на танку Type 99, російська розробка — це автономний модуль, безпосередньо пов'язаний із системою наведення танка.

Для міських операцій конструкцію доповнено бульдозерним відвалом із динамічним захистом, що слугує як засобом штурму укріплень, так і пасивною бронею проти ПТКР і мін.

Технічні особливості концепту

Головне знаряддя: 152-мм короткоствольна гаубиця, кут підйому до 60°

Додаткове озброєння: 30-мм автогармата (дистанційно керована), РПО-А/М "Шмель" у контейнерах, можливість встановлення 7,62-мм кулемета

Боєприпаси: осколково-фугасні, керовані, інерційні, з ІЧ-ГСН і гальмівним парашутом

БПЛА: розвідка і цілевказівка, пов'язані з СУО

Система захисту: лазерна протидія, КАЗ "Арена-М" або "Дрозд-2", бульдозерний відвал із динамічним захистом

Нагадаємо, через значні втрати у війні основних бойових танків у Росії вирішили спустошити сховища старих радянських Т-72А. За інформацією спостерігачів, ці танки відправляються на підприємства для глибокої модернізації, про що свідчать супутникові знімки.