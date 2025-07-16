Россия разрабатывает новый штурмовой танк со 152-мм пушкой: детали проекта (фото)

Российские конструкторы Саратовского университета представили концепцию нового штурмового танка, адаптированного к ведению боевых действий в условиях городской застройки, горной местности и при массированном применении дронов. Проект включает масштабную модификацию существующих платформ — Т-72, Т-80, Т-90 и Т-14.

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В основу конструкции положено сочетание огневой мощи, многоуровневой активной защиты и разведывательных возможностей. Об этом говорится в эксклюзивном материале Army Recognition.

Боевая эффективность танка в теории

Главным элементом стала укороченная 152-мм гаубица с возможностью подъема ствола до 45°, что значительно превосходит стандартные танковые орудия с УВН до 15°. Это решение обеспечивает поражение целей на возвышениях, в горных укреплениях и на верхних этажах зданий. Несмотря на потери в бронепробиваемости, компенсировать это предлагается за счет применения мощных фугасных снарядов и управляемых боеприпасов.

Для повышения тактической осведомленности танка предусмотрено оснащение телескопической мачтой с электрооптическими средствами и интегрированными БПЛА. Дроны выполняют функции разведки, целеуказания и, при необходимости, могут нести вооружение. Подобная концепция перекликается с южнокорейским танком K2.

На крыше башни предусмотрены дистанционно управляемый боевой модуль, включающий 30-мм автопушку и реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".

Этот модуль будет вращаться на 360° и, в связке с комплексами активной защиты типа "Арена-M" или "Дрозд-2", автоматически сможет отслеживать и перехватывать угрозы с верхней полусферы, в том числе удары ПТУР и барражирующих боеприпасов.

Отдельного внимания заслуживает интеграция лазерной системы противодействия, установленной в боевом модуле. Она включает квантовый генератор и лазерный дальномер, способный дезориентировать системы наведения БПЛА и ракет, а также работать в режиме постоянного сканирования для определения направления, типа и скорости цели. В отличие от китайской JD-3 на танке Type 99, российская разработка — это автономный модуль, напрямую связанный с системой наведения танка.

Для городских операций конструкция дополнена бульдозерным отвалом с динамической защитой, служащим как средством штурма укреплений, так и пассивной броней против ПТУР и мин.

Технические особенности концепта

Главное орудие: 152-мм короткоствольная гаубица, угол подъема до 60°

Дополнительное вооружение: 30-мм автопушка (дистанционно управляемая), РПО-А/М "Шмель" в контейнерах, возможность установки 7,62-мм пулемета

Боеприпасы: осколочно-фугасные, управляемые, инерционные, с ИК-ГСН и тормозным парашютом

БПЛА: разведка и целеуказание, связаны с СУО

Система защиты: лазерное противодействие, КАЗ "Арена-М" или "Дрозд-2", бульдозерный отвал с динамической защитой

Напомним, из-за значительных потерь в войне основных боевых танков в России решили опустошить хранилища старых советских Т-72А. По информации наблюдателей, эти танки отправляются на предприятия для глубокой модернизации, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.