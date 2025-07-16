"Найкраще, що отримувала бригада": Латвія передала 3-й ОШБр нові БТРи (фото)

Це перша партя бронемашин для ЗСУ від уряду Латвії. Передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

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Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ отримали нові бнонеавтомобілі. Їх презентував українським захисникам уряд Латвії, а вручила їх у межах свого візиту до України прем’єр-міністрка Евіка Сіліня. Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Партія БТР Patria вже надійшли на озброєння до підрозділу. Це колісні бронетранспортери, призначені для захищеного транспортування особового складу, забезпечення мобільності підрозділу та вогневої підтримки в бою. А також — для підтримки наступальних і оборонних операцій", — йдеться в повідомленні.

У 3-й штурмовій подякували Латвії за вклад в обороноздатність України та у війну проти російських загарбників.

У Міністерстві оборони України повідомили, що Латвія в межах чергового пакету матеріально-технічної допомоги передала Силам оборони України партію шестиколісних бронетранспортерів Patria.

Під час церемонії Евіка Сіліня повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України.

"Ми дуже пишаємося тим, що безперервно підтримуємо Україну не лише у військовому, а й у фінансовому, політичному та емоційному плані", – сказала очільниця латвійського уряду.

Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

"Це найкраще і можливо найновіше що отримувала бригада. Ці машини рятуватимуть життя наших воїнів і укорочуватимуть життя окупантів", – зазначив командир бригади.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 3-тя штурмова бригада здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.