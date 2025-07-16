"Лучшее, что получала бригада": Латвия передала 3-й ОШБр новые БТРы (фото)

Это первая партия бронемашин для ВСУ от правительства Латвии. Переданные боевые машины станут на вооружение одного из самых эффективных штурмовых подразделений корпуса.

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Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ получили новые бнонеавтомобили. Их представило украинским защитникам правительство Латвии, а вручила их в рамках своего визита в Украину премьер-министр Эвика Силиня. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Партия БТР Patria уже поступили на вооружение в подразделение. Это колесные бронетранспортеры, предназначенные для защищенной транспортировки личного состава, обеспечения мобильности подразделения и огневой поддержки в бою. А также — для поддержки наступательных и оборонительных операций", — говорится в сообщении.

В 3-й штурмовой поблагодарили Латвию за вклад в обороноспособность Украины и в войну против российских захватчиков.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Латвия в рамках очередного пакета материально-технической помощи передала Силам обороны Украины партию шестиколесных бронетранспортеров Patria.

Во время церемонии Эвика Силиня сообщила, что это первая партия бронемашин, обещанных во время ее предыдущей встречи с президентом Украины.

"Мы очень гордимся тем, что непрерывно поддерживаем Украину не только в военном, но и в финансовом, политическом и эмоциональном плане", — сказала глава латвийского правительства.

Андрей Билецкий сообщил, что переданные боевые машины станут на вооружение одного из самых эффективных штурмовых подразделений корпуса.

"Это лучшее и возможно самое новое что получала бригада. Эти машины будут спасать жизни наших воинов и укорачивать жизни оккупантов", — отметил командир бригады.

Напомним, что ранее сообщалось, что 3-я штурмовая бригада осуществила беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.