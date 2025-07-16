Росія збільшила довжину фортифікаційних споруд: аналітики відзначили важливу деталь

До середини липня 2025 року сумарна протяжність інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС), побудованих російською армією, сягнула 8312 км. В оновлений розрахунок включено оборонні лінії в Курській, Бєлгородській і Брянській областях, а також укріплення на захоплених територіях, де росіяни продовжують розгортання своїх позицій.

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До середини липня 2025 року сумарна протяжність інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС), побудованих російською армією, сягнула 8312 км. В оновлений розрахунок включено оборонні лінії в Курській, Бєлгородській і Брянській областях, а також укріплення на захоплених територіях, де росіяни продовжують розгортання своїх позицій.

За даними проєкту DeepState у листопаді 2023 року, напередодні українського літнього контрнаступу, загальна протяжність ІФС становила понад 6000 км. Новий приріст аналітики пов'язують не тільки з нарощуванням оборони в прикордонних областях РФ, а й із використанням раніше збудованих українських укріплень, які опинилися під контролем противника.

Фото: DeepState

"До цього розрахунку додалися ІФС, які потрапили під контроль ворога з його просуванням. Займаючи їх, противник облаштовує укріплення для себе, часто стикаючись із неякісним будівництвом з нашого боку, або будує додаткові", — йдеться в повідомленні.

Зростання протяжності ІФС за регіонами (дані в км, зміна у %)

Донецька область — 2814 км (+51%)

Запорізька область — 1991 км (+7%)

Луганська область — 1302 км (+14%)

Херсонська область — 483 км (+29%)

АР Крим — 278 км (+5%)

Харківська область — 126 км (+350%)

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Аналітики зазначають, що нині стратегія фортифікації змінилася: замість вибудовування глибокоешелонованої оборони росіяни концентруються на позиційному укріпленні вздовж лінії бойового зіткнення. Це пов'язано з тим, що на низці ділянок фронту противнику вдалося відтіснити українські сили від раніше підготовлених рубежів, або лінія фронту тривалий час залишається незмінною.

У DeepState також підкреслюють, що напередодні українського наступу влітку 2023 року Росія вклала максимальні зусилля в облаштування оборони, що стало ключовим фактором невдачі цієї операції. А 2025 року, за їхньою оцінкою, ініціатива переходить до РФ, яка активно наступає, тоді як Сили оборони змушені готуватися до оборони вже своїх позицій.

Нагадаємо, правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження щодо можливих зловживань із бюджетними коштами, призначеними для спорудження фортифікаційних об'єктів у Сумській області. У розслідуванні фігурують посадовці Львівської обласної військової адміністрації та інші чиновники.