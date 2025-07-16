Россия увеличила длину фортификационных сооружений: аналитики отметили важную деталь

К середине июля 2025 года суммарная протяженность инженерно-фортификационных сооружений (ИФС), построенных российской армией, достигла 8312 км. В обновленный расчет включены оборонные линии в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также укрепления на захваченных территориях, где россияне продолжают развертывание своих позиций.

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К середине июля 2025 года суммарная протяженность инженерно-фортификационных сооружений (ИФС), построенных российской армией, достигла 8312 км. В обновленный расчет включены оборонные линии в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также укрепления на захваченных территориях, где россияне продолжают развертывание своих позиций.

По данным проекта DeepState в ноябре 2023 года, накануне украинского летнего контрнаступления, общая протяженность ИФС составляла более 6000 км. Новый прирост аналитики связывают не только с наращиванием обороны в приграничных областях РФ, но и с использованием ранее построенных украинских укреплений, оказавшихся под контролем противника.

Фото: DeepState

“В этот расчет добавились ИФС, которые попали под контроль врага с его продвижением. Занимая их, противник обустраивает укрепления для себя, часто сталкиваясь с некачественным строительством с нашей стороны, или строит дополнительные”, — говорится в сообщении.

Рост протяженности ИФС по регионам (данные в км, изменение в %)

Донецкая область — 2814 км (+51%)

Запорожская область — 1991 км (+7%)

Луганская область — 1302 км (+14%)

Херсонская область — 483 км (+29%)

АР Крым — 278 км (+5%)

Харьковская область — 126 км (+350%)

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Аналитики отмечают, что в настоящее время стратегия фортификации изменилась: вместо выстраивания глубокоэшелонированной обороны россияне концентрируются на позиционном укреплении вдоль линии боевого соприкосновения. Это связано с тем, что на ряде участков фронта противнику удалось оттеснить украинские силы от ранее подготовленных рубежей, либо линия фронта длительное время остается неизменной.

В DeepState также подчеркивают, что накануне украинского наступления летом 2023 года Россия вложила максимальные усилия в обустройство обороны, что стало ключевым фактором неудачи этой операции. А в 2025 году, по их оценке, инициатива переходит к РФ, которая активно наступает, в то время как Силы обороны вынуждены готовиться к обороне уже своих позиций.

Напомним, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство относительно возможных злоупотреблений с бюджетными средствами, предназначенными для сооружения фортификационных объектов в Сумской области. В расследовании фигурируют должностные лица Львовской областной военной администрации и другие чиновники.