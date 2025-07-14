Хищение средств на фортификациях Сумщины: подозревают должностных лиц Львовской ОГА, — СМИ

Правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно возможных злоупотреблений с бюджетными средствами, предназначенными для сооружения фортификационных объектов на Сумщине. Дело ведет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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В расследовании фигурируют должностные лица Львовской областной военной администрации, среди которых один из заместителей председателя ЛОВА и работник управления капитального строительства, сообщает Zaxid.net со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, представители руководства ЛОВА и ее управления капитального строительства могли действовать в сговоре с представителями коммерческих структур. По предварительным данным, должностные лица использовали свое положение для завладения средствами, выделенными на инженерно-техническое обустройство оборонительных позиций в приграничном регионе.

Расследование осуществляется по статьям Уголовного кодекса Украины относительно завладения имуществом в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 УКУ). 14 июля правоохранители провели обыски в управлении капитального строительства. Проверяется участие в вероятных нарушениях со стороны 30-летнего работника этого управления и одного из заместителей главы области.

Журналисты обратились за комментарием к заместителю председателя Львовской ОГА Юрию Бучко, однако на момент публикации он не отвечал на звонки — его телефон был выключен. В пресс-службе администрации посоветовали направить официальный запрос. Впоследствии там заявили со ссылкой на первого заместителя председателя ЛОВА Андрея Годика, что ни одному из должностных лиц администрации подозрения пока не вручены.

В специализированной прокуратуре в сфере обороны также сообщили, что дело пока не комментируют.

Отметим, что в январе 2024 года правительство выделило рекордные 17,5 млрд грн на укрепление оборонных рубежей страны. В марте Львовская ОВА объявила о начале строительных работ на Сумщине. Непосредственно на месте инспекцию проводили заместитель председателя ЛОВА Юрий Бучко и исполняющий обязанности руководителя управления капитального строительства Роман Дуля.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявлял, что фортификации под Сумами строили в спешке после выхода ВСУ из Курской области.

Фокус также писал, что расследователи проекта Bihus.Info выяснили, что компании, которые строят фортификации в Херсонской и Житомирской областях, могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского. Строители завышали свои цены на десятки миллионов гривен.