Розкрадання коштів на фортифікаціях Сумщини: підозрюють посадовців Львівської ОВА, – ЗМІ

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо можливих зловживань із бюджетними коштами, призначеними для спорудження фортифікаційних об’єктів на Сумщині. Справу веде Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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У розслідуванні фігурують посадові особи Львівської обласної військової адміністрації, серед яких один із заступників голови ЛОВА та працівник управління капітального будівництва, повідомляє Zaxid.net із посиланням на джерела у силових структурах.

За версією слідства, представники керівництва ЛОВА та її управління капітального будівництва могли діяти у змові з представниками комерційних структур. За попередніми даними, службові особи використали своє становище для заволодіння коштами, виділеними на інженерно-технічне облаштування оборонних позицій у прикордонному регіоні.

Розслідування здійснюється за статтями Кримінального кодексу України щодо заволодіння майном у особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 ККУ). 14 липня правоохоронці провели обшуки в управлінні капітального будівництва. Перевіряється участь у ймовірних порушеннях з боку 30-річного працівника цього управління та одного із заступників очільника області.

Журналісти звернулися по коментар до заступника голови Львівської ОВА Юрія Бучка, однак на момент публікації він не відповідав на дзвінки — його телефон був вимкнений. У пресслужбі адміністрації порадили скерувати офіційний запит. Згодом там заявили з посиланням на першого заступника голови ЛОВА Андрія Годика, що жодному з посадовців адміністрації підозри наразі не вручені.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони також повідомили, що справу поки що не коментують.

Зазначимо, що в січні 2024 року уряд виділив рекордні 17,5 млрд грн на укріплення оборонних рубежів країни. У березні Львівська ОВА оголосила про початок будівельних робіт на Сумщині. Безпосередньо на місці інспекцію проводили заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та виконувач обов’язків керівника управління капітального будівництва Роман Дуля.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявляв, що фортифікації під Сумами будували поспіхом після виходу ЗСУ з Курської області.

Фокус також писав, що розслідувачі проєкту Bihus.Info з'ясували, що компанії, які будують фортифікації в Херсонській і Житомирській областях, можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. Будівельники завищували свої ціни на десятки мільйонів гривень.