Винищувач F-35 "застряг" в Індії: британці бояться за збереження стелс-технологій

Британський винищувач F-35B Lightning II, що вилетів наприкінці червня з авіаносця HMS Prince of Wales у складі авіаносної ударної групи, здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Тіруванантапурам, розташованому в південному індійському штаті Керала. Інцидент спричинив масу здогадок, серед яких повідомлення в ЗМІ про те, що тепер британці побоюються за витік стелс-технологій.

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Спочатку повідомлялося, що посадка літака була спричинена поганими погодними умовами та низьким запасом пального, проте пізніше з'ясувалося, що причиною стала відмова електро-гідравлічної системи, тому він не може злетіти.

За даними The Independent, технічна проблема з машиною була виявлена після його приземлення в Тіруванантапурамі. Тієї ж ночі, коли літак приземлився, в індійський аеропорт прибув вертоліт AW101 Merlin з авіаносця з технічними фахівцями для оцінки стану літака. Вони спробували провести ремонт, але натрапили на труднощі через відсутність спеціалізованої інфраструктури та обладнання.

Передбачалося, що винищувач перемістять в ангар для усунення технічних проблем і заїдання гідравліки. Однак як пише індійське видання NDTV, він уже місяць перебуває на стоянці в індійському аеропорту просто неба. Журналісти зазначають, що таке рішення викликане побоюваннями британців щодо збереження технологій, які можуть потрапити "не в ті руки". Також наголошується, що вартість "паркування" зламаного британського винищувача F-35B, який застряг в Індії, досягла 6700 доларів на день.

Фото: Times of India

Зазначимо, що Індія не має власних винищувачів F-35, хоча раніше президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, що він "прокладає шлях" до того, щоб Індія отримала можливість придбати ці винищувачі-невидимки. Однак це сталося до нетривалого конфлікту між Індією і Пакистаном, під час якого обидві країни заявили, що збивали літаки одна одної.

Раніше повідомлялося, що американська Lockheed Martin, попри програш у програмі Next Generation Air Dominance (NGAD), активно просуває власний напрямок модернізації винищувача F-35. Представники компанії зазначили, що розробка версії F-35+ має забезпечити близько 80% функціональності перспективного винищувача 6-го покоління F-47 за вдвічі меншої вартості.