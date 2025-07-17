Истребитель F-35 "застрял" в Индии: британцы боятся за сохранность стелс-технологий

Британский истребитель F-35B Lightning II, вылетевший в конце июня с авианосца HMS Prince of Wales в составе авианосной ударной группы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тируванантапурам, расположенном в южном индийском штате Керала. Инцидент повлек за собой массу догадок, в числе которых сообщения в СМИ о том, что теперь британцы опасаются за утечку стелс-технологий.

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Первоначально сообщалось, что посадка самолета была вызвана плохими погодными условиями и низким запасом топлива, однако позже выяснилось, что причиной стал отказ электро-гидравлической системы, поэтому он не может взлететь.

По данным The Independent, техническая проблема с машиной была выявлена после его приземления в Тируванантапураме. В ту же ночь, когда самолет приземлился, в индийский аэропорт прибыл вертолет AW101 Merlin с авианосца с техническими специалистами для оценки состояния самолета. Они попытались провести ремонт, но столкнулись с трудностями из-за отсутствия специализированной инфраструктуры и оборудования.

Предполагалось, что истребитель переместят в ангар для устранения технических проблем и заедания гидравлики. Однако как пишет индийское издание NDTV, он уже месяц находится на стоянке в индийском аэропорту под открытым небом. Журналисты отмечают, что такое решение вызвано опасениями британцев относительно сохранности технологий, которые могут попасть “не в те руки”. Также отмечается, что стоимость "парковки" сломанного британского истребителя F-35B, застрявшего в Индии, достигла 6700 долларов в день.

Фото: Times of India

Отметим, что у Индии нет собственных истребителей F-35, хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что он «прокладывает путь» к тому, чтобы Индия получила возможность приобрести эти истребители-невидимки. Однако это произошло до непродолжительного конфликта между Индией и Пакистаном, в ходе которого обе страны заявили, что сбивали самолеты друг друга.

Ранее сообщалось, что американская Lockheed Martin, несмотря на проигрыш в программе Next Generation Air Dominance (NGAD), активно продвигает собственное направление модернизации истребителя F-35. Представители компании отметили, что разработка версии F-35+ должна обеспечить около 80% функциональности перспективного истребителя 6-го поколения F-47 при вдвое меньшей стоимости.