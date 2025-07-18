ЗС РФ розширюють плацдарм на Новопавлівському напрямку: де просунувся противник (карта)

За минулу добу лінія бойового зіткнення на Новопавлівському напрямку знову змінилася. Збройні сили РФ просунулися в районі населених пунктів Воскресенка, Зелений Гай, а також у Яблунівці, недалеко від кордонів Дніпропетровської області.

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Біля кордонів Дніпропетровської та Донецької областей російські війська вклинилися в оборону ЗСУ на двох ділянках фронту, про що свідчать картографічні дані ресурсу DeepState.

Особливо активні дії противник здійснив на південь від траси Н15 — там росіяни щодня з 8 липня просувалися на захід і захоплювали території по лінії Піддубне — Мирне — Воскресенка. Водночас заходження російських сил у саму Воскресенку аналітики не фіксують, хоча велику ділянку біля цього села позначено у вигляді "сірої зони".

На північ від траси Н15, яка також перебуває під контролем армії РФ аж практично до Іскри, противник спрямував удар із Новохатського в бік Зеленого Гаю. Таким чином плацдарм ЗС РФ на Новопавлівському напрямку поступово розширюється.

Новопавлівський напрямок 8 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live Новопавлівський напрямок 18 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Незначне просування військ ворога помічено і на Краматорському напрямку, однак тут динаміка подій відрізняється від ситуації, яка склалася на ділянці вздовж траси Н15. Імовірно, ворожі війська прагнуть вирівняти фронт по лінії Яблунівка — Катеринівка — Торецьк, за якою розташоване Клебан-Бицьке водосховище.

Дані оновлених карт вказують на спроби росіян наступати широким фронтом з півдня в бік Костянтинівки, проте з початку липня успіхи ЗС РФ незначні.

Краматорський напрямок 18 липня Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу було зафіксовано 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхове-Василівка, Біла Гора і Предтечине.

За цей же період на Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що Сили оборони покращили позиції в селищі Новоекономічне, що на Донеччині. Водночас російські війська просунулися в межах селищ Удачне та Чунишине, а також поблизу села Звєрєве.