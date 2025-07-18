ЗСУ просунулись на найгарячішому напрямку: що кажуть у Генштабі (карти)

В ISW повідомили про успіхи українських сил на Покровському напрямку. Також про просування власних сил заявляли росіяни, у DeepState підтверджували цю інформацію.

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Геолокаційні кадри свідчать про те, що Сили оборони просунулись у селищі Новоекономічне у Донецькій області. Про це 17 липня повідомив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

Карта з просуваннями на Покровському напрямку Фото: ISW

Російські військкори стверджували, що ЗС РФ просунулись в межах селищах Удачне та Чунишине, а також поблизу села Звірове. Загалом окупанти наступали в напрямках самого Покровська, Володимирівки та Молодецького, а також в районах Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного та Котлиного. Українські оборонці, за даними ворожих джерел, контратакували на захід від селища Котлине.

17 липня аналітики DeepState також інформували про просування ЗС РФ на Покровському напрямку, а саме окупацію населеного пункту Шевченко й просування поблизу Зеленого Поля, Мирного та Піщаного.

Шевченко, Зелене Поле і Мирне на мапі Фото: Мапа DeepState Піщане на мапі бойових дій Фото: Мапа DeepState

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про 48 спроб ворога просунутись на Покровському напрямку. Загарбники атакували у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Три боєзіткнення на момент публікації даних ще тривали.

Також у Генштабі розкрили попередні втрати ЗС РФ на Покровському напрямку за добу:

231 боєць, 130 з них — загиблими;

танк;

три бойові броньовані машини;

три машини;

три мотоцикли;

дві гармати;

18 дронів;

термінал супутникового зв’язку;

п’ять антен управління БПЛА.

Також були пошкоджені російський танк, п’ять гармат та два мотоцикли.

Нагадаємо, речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець 17 липня повідомив, що ЗС РФ активізувалися в напрямку Добропілля на Донеччині.

У CNN 17 липня спрогнозували, що Росія спробує окупувати три ключові міста на сході за 50 днів, які дав Кремлю президент США Дональд Трамп до ухвалення угоди. Зазначається, що ворог зібрав 160-тисячні додаткові сили для нового наступу.