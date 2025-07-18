ВСУ продвинулись на самом горячем направлении: что говорят в Генштабе (карты)

В ISW сообщили об успехах украинских сил на Покровском направлении. Также о продвижении собственных сил заявляли россияне, в DeepState подтверждали эту информацию.

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Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись в поселке Новоэкономичное в Донецкой области. Об этом 17 июля сообщил в своем отчете американский Институт изучения войны.

Карта с продвижениями на Покровском направлении Фото: ISW

Российские военные утверждали, что ВС РФ продвинулись в пределах поселков Удачное и Чунишино, а также вблизи села Зверево. В общем оккупанты наступали в направлениях самого Покровска, Владимировки и Молодецкого, а также в районах Новоэкономического, Николаевки, Миролюбовки, Лысовки, Новоукраинки, Звирово, Удачного и Котлиного. Украинские защитники, по данным вражеских источников, контратаковали к западу от поселка Котлино.

17 июля аналитики DeepState также информировали о продвижении ВС РФ на Покровском направлении, а именно оккупацию населенного пункта Шевченко и продвижение вблизи Зеленого Поля, Мирного и Песчаного.

Шевченко, Зеленое Поле и Мирное на карте Фото: Карта DeepState Песчаное на карте боевых действий Фото: Карта DeepState

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о 48 попытках врага продвинуться на Покровском направлении. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. Три боестолкновения на момент публикации данных еще продолжались.

Также в Генштабе раскрыли предварительные потери ВС РФ на Покровском направлении за сутки:

231 боец, 130 из них — погибшими;

танк;

три боевые бронированные машины;

три машины;

три мотоцикла;

две пушки;

18 дронов;

терминал спутниковой связи;

пять антенн управления БПЛА.

Также были повреждены российский танк, пять пушек и два мотоцикла.

Напомним, спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец 17 июля сообщил, что ВС РФ активизировались в направлении Доброполья в Донецкой области.

В CNN 17 июля спрогнозировали, что Россия попытается оккупировать три ключевых города на востоке за 50 дней, которые дал Кремлю президент США Дональд Трамп до принятия соглашения. Отмечается, что враг собрал 160-тысячные дополнительные силы для нового наступления.