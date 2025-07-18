ВС РФ расширяют плацдарм на Новопавловском направлении: где продвинулся противник (карта)

За минувшие сутки линия боевого соприкосновения на Новопавловском направлении вновь изменилась. Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Воскресенка, Зеленый Гай, а также в Яблоновке, недалеко от границ Днепропетровской области.

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У границ Днепропетровской и Донецкой областей российские войска вклинились в оборону ВСУ на двух участках фронта, о чем свидетельствуют картографические данные ресурса DeepState.

Особенно активные действия противник предпринял южнее трассы Н15 — там россияне каждый день с 8 июля продвигались на запад и захватывали территории по линии Поддубное — Мирное — Воскресенка. Вместе с тем заход российских сил в саму Воскресенку аналитики не фиксируют, хотя большой участок возле этого села обозначен в виде "серой зоны".

Севернее трассы Н15, которая также находится под контролем армии РФ вплоть практически до Искры, противник направил удар из Новохатского в сторону Зеленого Гая. Таким образом плацдарм ВС РФ на Новопавловском направлении постепенно расширяется.

Новопавловское направление 8 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Новопавловское направление 18 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Незначительное продвижение войск неприятеля замечено и на Краматорском направлении, однако здесь динамика событий отличается от ситуации, которая сложилась на участке вдоль трассы Н15. Предположительно вражеские войска стремятся выровнять фронт по линии Яблоновка — Екатериновка — Торецк, за которой находится Клебан-Быкское водохранилище.

Данные обновленных карт указывают на попытки россиян наступать широким фронтом с юга в сторону Константиновки, однако с начала июля успехи ВС РФ незначительные.

Краматорское направление 18 июля Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки было зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

За этот же период на Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

Напомним, 17 июля стало известно, что Силы обороны улучшили позиции в поселке Новоэкономичное, Донецкой области. Вместе с тем российские войска продвинулись в пределах поселков Удачное и Чунишино, а также вблизи села Зверево.