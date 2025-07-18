Замість "Калашникова": російських розвідників озброїли автоматами КОРД (відео)

Російські розвідувальні підрозділи, що входять до складу окупаційного угруповання військ "Восток", почали отримувати нові автомати А-545 КОРД із системою збалансованої автоматики.

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У російських ЗМІ було опубліковано інтерв'ю одного з бійців, у якому він демонструє новий зразок зброї. За його словами, автомат КОРД тепер видається на постійній основі замість автоматів Калашникова.

Раніше в розвід-підрозділах переважали автомати серії АК: АК-74, АКМ і новіші АК-12. Однак А-545, попри те, що поступився АК-12 у конкурсній програмі "Ратник", почав надходити у війська, імовірно, в межах окремого каналу закупівель для спецпідрозділів.

"Це наш штатний автомат, зараз почали видавати в загальне використання. У нього практично немає віддачі, вона незначна", — розповідає російський військовий.

Головною технічною особливістю А-545 є використання збалансованої автоматики, вперше відпрацьованої на автоматі АЕК-971. Суть конструкції — у наявності рухомого балансира, що рухається в протилежному напрямку щодо групи затвора. Ці елементи з'єднані синхронізуючою шестернею, що забезпечує мінімальний імпульс віддачі та розсіювання куль під час стрільби чергами.

Конструкція дає змогу бійцю утримувати приціл без коригування навіть під час інтенсивної стрільби. За твердженням російських військових, магазин із 30 патронів можна випустити однією чергою з мінімальним відходом точки прицілювання.

Тим часом збалансована автоматика робить зброю складнішою у виробництві та обслуговуванні. Маса А-545 на 700 грам вища, ніж у АК-12. Крім того, конструкція дорожча, що і стало причиною відмови від її масового впровадження у 2017 році.

Однією з конструктивних переваг А-545 також є нова ствольна коробка із задньою кришкою, на якій жорстко закріплено кріплення Пікатінні. Це рішення забезпечує надійне встановлення оптичних і коліматорних прицілів, які не втрачають точку прицілювання під час розбирання зброї — на відміну від моделей на базі АК.

Технічні характеристики А-545 КОРД (6П67):

Калібр: 5,45×39 мм

Тип автоматики: газовідвідна, з рухомим збалансованим механізмом

Довжина ствола: 415 мм

Довжина автомата: близько 880 мм

Маса (без патронів): близько 3,8 кг

Темп стрільби: до 900 пострілів на хвилину

Магазин: 30 патронів

Прицільна планка: інтегрована Picatinny (жорстке кріплення)

Нагадаємо, російський "Калашников" завершив модернізацію автомата АК-308, створеного під патрон 7,62×51 мм НАТО (.308 Win). Оновлена версія гвинтівки, покликана відповідати вимогам сучасного бою і орієнтована переважно на експорт.