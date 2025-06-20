Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Несподіване рішення: "Калашников" розробив автомат АК-308 під калібр 7.62 НАТО (фото)

Автомат АК-308
Фото: Концерн «Калашников» | Автомат АК-308 під патрон 7,62×51 мм НАТО

Російський концерн "Калашников" завершив модернізацію автомата АК-308. Створеного під патрон 7,62×51 мм НАТО (.308 Win). Оновлена версія гвинтівки, створена на базі зразка 2018 року, покликана відповідати вимогам сучасного бою і орієнтована переважно на експорт.

Related video

Роботи проведені в межах внутрішнього проєкту, за аналогією з удосконаленням автомата АК-12, повідомила пресслужба концерну. Причому зміни, внесені в конструкцію АК-12 на основі досвіду застосування в російсько-українській війні, лягли в основу модернізації АК-308.

Інженери конструкторсько-технологічного центру концерну провели уніфікацію ключових технічних рішень. Серед удосконалень:

  • подовжена цівка для поліпшеного хвата й ергономіки;
  • складаний регульований приклад із кулеметним упором (аналог АК-12);
  • кришка ствольної коробки з подовженою планкою Пікатінні для встановлення широкого спектра прицільних комплексів, включно з нічними та оптичними;
  • діоптричний приціл з перекидним ціликом (встановлено два отвори різного діаметру для роботи при різному освітленні);
  • магазин із контрольними вікнами для візуальної оцінки боєкомплекту.
Важливо
У Росії випробували автомат АК-12К: військові дали суперечливі оцінки (фото)
У Росії випробували автомат АК-12К: військові дали суперечливі оцінки (фото)

Особливості АК-308

Конструкція АК-308 зберігає традиційну для Калашникова схему: газовідвідний механізм із поворотним затвором, що забезпечує надійність за умови забруднення, в пилу, піску і за негативних температур.

Однак ключовою особливістю автомата залишається використання патрона 7,62×51 мм НАТО, що забезпечує велику пробивну здатність і ефективну дальність стрільби до 600 метрів. За початкової швидкості приблизно 840 м/с і енергії понад 3530 Дж цей набій значно перевершує 5,45×39 мм (910 м/с і 1400 Дж), що застосовується в АК-12, і здатний уражати цілі в бронезахисті рівня IV.

Автомат АК-308 Fullscreen
Автомат АК-308
Фото: Концерн «Калашников»

Експерти зазначають, що аналогічну російську практику вже застосовували в 1990-х з AK-101 під набій 5,56×45 мм, однак тоді експортний успіх був обмежений. Тепер, з огляду на комплексний підхід до конструкції та акцент на досвід сучасних конфліктів, в AK-308 більше шансів зайняти нішу.

За даними розробників, серійне виробництво модернізованого АК-308 розпочнеться після завершення кваліфікаційних випробувань.

  • Калібр: 7,62 мм
  • Застосовуваний боєприпас: 7,62×51 мм
  • Маса автомата з неспорядженим магазином: не більше 4,3 кг
  • Загальна довжина/зі штик-ножем: 885-945/1050-1110 мм
  • Довжина зі складеним прикладом: 705 мм
  • Довжина ствола: 415 мм
  • Висота: 244 мм
  • Ширина: 72 мм
  • Тип приклада: складаний, регульований за довжиною
  • Місткість магазину: 20 патронів
  • Тип прицільного пристосування: діоптричний

Нагадаємо, концерн "Калашников" виготовив першу серійну партію 5,45-мм легких кулеметів РПЛ-20 зі стрічковим живленням. Після модернізації під запити військових, він успішно пройшов польові випробування і загалом отримав позитивну оцінку експертів.