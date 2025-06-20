Несподіване рішення: "Калашников" розробив автомат АК-308 під калібр 7.62 НАТО (фото)

Російський концерн "Калашников" завершив модернізацію автомата АК-308. Створеного під патрон 7,62×51 мм НАТО (.308 Win). Оновлена версія гвинтівки, створена на базі зразка 2018 року, покликана відповідати вимогам сучасного бою і орієнтована переважно на експорт.

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Роботи проведені в межах внутрішнього проєкту, за аналогією з удосконаленням автомата АК-12, повідомила пресслужба концерну. Причому зміни, внесені в конструкцію АК-12 на основі досвіду застосування в російсько-українській війні, лягли в основу модернізації АК-308.

Інженери конструкторсько-технологічного центру концерну провели уніфікацію ключових технічних рішень. Серед удосконалень:

подовжена цівка для поліпшеного хвата й ергономіки;

складаний регульований приклад із кулеметним упором (аналог АК-12);

кришка ствольної коробки з подовженою планкою Пікатінні для встановлення широкого спектра прицільних комплексів, включно з нічними та оптичними;

діоптричний приціл з перекидним ціликом (встановлено два отвори різного діаметру для роботи при різному освітленні);

магазин із контрольними вікнами для візуальної оцінки боєкомплекту.

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Особливості АК-308

Конструкція АК-308 зберігає традиційну для Калашникова схему: газовідвідний механізм із поворотним затвором, що забезпечує надійність за умови забруднення, в пилу, піску і за негативних температур.

Однак ключовою особливістю автомата залишається використання патрона 7,62×51 мм НАТО, що забезпечує велику пробивну здатність і ефективну дальність стрільби до 600 метрів. За початкової швидкості приблизно 840 м/с і енергії понад 3530 Дж цей набій значно перевершує 5,45×39 мм (910 м/с і 1400 Дж), що застосовується в АК-12, і здатний уражати цілі в бронезахисті рівня IV.

Автомат АК-308 Фото: Концерн «Калашников»

Експерти зазначають, що аналогічну російську практику вже застосовували в 1990-х з AK-101 під набій 5,56×45 мм, однак тоді експортний успіх був обмежений. Тепер, з огляду на комплексний підхід до конструкції та акцент на досвід сучасних конфліктів, в AK-308 більше шансів зайняти нішу.

За даними розробників, серійне виробництво модернізованого АК-308 розпочнеться після завершення кваліфікаційних випробувань.

Калібр: 7,62 мм

Застосовуваний боєприпас: 7,62×51 мм

Маса автомата з неспорядженим магазином: не більше 4,3 кг

Загальна довжина/зі штик-ножем: 885-945/1050-1110 мм

Довжина зі складеним прикладом: 705 мм

Довжина ствола: 415 мм

Висота: 244 мм

Ширина: 72 мм

Тип приклада: складаний, регульований за довжиною

Місткість магазину: 20 патронів

Тип прицільного пристосування: діоптричний

Нагадаємо, концерн "Калашников" виготовив першу серійну партію 5,45-мм легких кулеметів РПЛ-20 зі стрічковим живленням. Після модернізації під запити військових, він успішно пройшов польові випробування і загалом отримав позитивну оцінку експертів.