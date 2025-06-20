Неожиданное решение: "Калашников" разработал автомат АК-308 под калибр 7.62 НАТО (фото)

Российский концерн «Калашников» завершил модернизацию автомата АК-308. Созданного под патрон 7,62×51 мм НАТО (.308 Win). Обновленная версия винтовки, созданная на базе образца 2018 года, призвана соответствовать требованиям современного боя и ориентирована преимущественно на экспорт.

Related video

аботы проведены в рамках внутреннего проекта, по аналогии с усовершенствованием автомата АК-12, сообщила пресс-служба концерна. Причем изменения, внесенные в конструкцию АК-12 на основе опыта применения в российско-украинской войне, легли в и основу модернизации АК-308.

Инженеры конструкторско-технологического центра концерна провели унификацию ключевых технических решений. В числе усовершенствований:

удлиненное цевье для улучшенного хвата и эргономики;

складной регулируемый приклад с пулеметным упором (аналог АК-12);

крышка ствольной коробки с удлиненной планкой Пикатинни для установки широкого спектра прицельных комплексов, включая ночные и оптические;

диоптрический прицел с перекидным целиком (установлены два отверстия различного диаметра для работы при разном освещении);

магазин с контрольными окнами для визуальной оценки боекомплекта.

Важно

В России испытали автомат АК-12К: военные дали противоречивые оценки (фото)

Особенности АК-308

Конструкция АК-308 сохраняет традиционную для Калашникова схему: газоотводный механизм с поворотным затвором, обеспечивающий надежность при загрязнении, в пыли, песке и при отрицательных температурах.

Однако ключевой особенностью автомата остается использование патрона 7,62×51 мм НАТО, обеспечивающего большую пробивную способность и эффективную дальность стрельбы до 600 метров. При начальной скорости около 840 м/с и энергии более 3530 Дж этот патрон значительно превосходит 5,45×39 мм (910 м/с и 1400 Дж), применяемый в АК-12, и способен поражать цели в бронезащите уровня IV.

Автомат АК-308 Фото: Концерн «Калашников»

Эксперты отмечают, что аналогичная российская практика уже применялась в 1990-х с AK-101 под патрон 5,56×45 мм, однако тогда экспортный успех был ограничен. Теперь, учитывая комплексный подход к конструкции и акцент на опыт современных конфликтов, у AK-308 больше шансов занять нишу.

По данным разработчиков, серийное производство модернизированного АК-308 начнется после завершения квалификационных испытаний.

Калибр: 7,62 мм

Применяемый боеприпас: 7,62×51 мм

Масса автомата с неснаряженным магазином: не более 4,3 кг

Общая длина/со штык-ножом: 885–945/1050–1110 мм

Длина со сложенным прикладом: 705 мм

Длина ствола: 415 мм

Высота: 244 мм

Ширина: 72 мм

Тип приклада: складной, регулируемый по длине

Вместимость магазина: 20 патронов

Тип прицельного приспособления: диоптрический

Напомним, концерн «Калашников» изготовил первую серийную партию 5,45-мм легких пулеметов РПЛ-20 с ленточным питанием. После модернизации под запросы военных, он успешно прошел полевые испытания и в целом получил положительную оценку экспертов.