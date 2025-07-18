Вместо "Калашникова": российских разведчиков вооружили автоматами КОРД (видео)

Российские разведывательные подразделения, входящие в состав оккупационной группировки войск «Восток», начали получать новые автоматы А-545 КОРД с системой сбалансированной автоматики.

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В российских СМИ было опубликовано интервью одного из бойцов, в котором он демонстрирует новый образец оружия. По его словам, автомат КОРД теперь выдается на постоянной основе вместо автоматов Калашникова.

Ранее в развед-подразделениях преобладали автоматы серии АК: АК-74, АКМ и более новые АК-12. Однако А-545, несмотря на то, что уступил АК-12 в конкурсной программе "Ратник", начал поступать в войска, вероятно, в рамках отдельного канала закупок для спецподразделений.

"Это наш штатный автомат, сейчас начали выдавать в общее использование. У него практически нет отдачи, она ничтожна", – рассказывает российский военный.

Главной технической особенностью А-545 является использование сбалансированной автоматики, впервые отработанной на автомате АЕК-971. Суть конструкции — в наличии подвижного балансира, движущегося в противоположном направлении относительно затворной группы. Эти элементы соединены синхронизирующей шестерней, что обеспечивает минимальный импульс отдачи и рассеивание пуль при стрельбе очередями.

Конструкция позволяет бойцу удерживать прицел без корректировки даже при интенсивной стрельбе. По утверждению российских военных, магазин из 30 патронов можно выпустить одной очередью с минимальным уходом точки прицеливания.

Между тем сбалансированная автоматика делает оружие более сложным в производстве и обслуживании. Масса А-545 на 700 грамм выше, чем у АК-12. Кроме того, конструкция более дорогостоящая, что и стало причиной отказа от его массового внедрения в 2017 году.

Одним из конструктивных преимуществ А-545 также является новая ствольная коробка с задней крышкой, на которой жестко закреплено крепление Пикатинни. Это решение обеспечивает надежную установку оптических и коллиматорных прицелов, не теряющих точку прицеливания при разборке оружия — в отличие от моделей на базе АК.

Технические характеристики А-545 КОРД (6П67):

Калибр: 5,45×39 мм

Тип автоматики: газоотводная, с подвижным сбалансированным механизмом

Длина ствола: 415 мм

Длина автомата: около 880 мм

Масса (без патронов): около 3,8 кг

Темп стрельбы: до 900 выстрелов в минуту

Магазин: 30 патронов

Прицельная планка: интегрированная Picatinny (жесткое крепление)

Напомним, российский "Калашников" завершил модернизацию автомата АК-308, созданного под патрон 7,62×51 мм НАТО (.308 Win). Обновленная версия винтовки, призвана соответствовать требованиям современного боя и ориентирована преимущественно на экспорт.