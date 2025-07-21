У РФ планують захищати військові об'єкти БМ "Тайфун ППО": що відомо про техніку (фото)

Російська бойова машина "Тайфун-ППО" перейшла в серію. Згідно з російськими джерелами, БМ може прикривати важливі об'єкти як у глибокому тилу, так і застосовуватися на лінії фронту як проміжна ланка між стаціонарними системами ППО і комплексами "Панцир-С1".

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Бойова машина "Тайфун-ППО" призначена для захисту від дронів і нібито здатна ефективно прикривати окремі об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Таку оцінку дав генерал-майор авіації РФ Володимир Попов.

"Цей комплекс необхідний для військового компонента на лінії зіткнення з противником. Він прикриватиме окремі райони або об'єкти, як-от нафтоперегінні заводи, перекачувальні станції, газогенерації, залізничні станції та великі мости", — підкреслив генерал-майор.

Щодо серійного виробництва техніки висловився гендиректор заводу "Купол" Фаніл Зіятдінов. За його словами, серійне виробництво дасть змогу завантажити потужності підприємства, що входить до концерну "Алмаз-Антей".

Фото: Соцсети

Особливості конструкції

"Тайфун-ППО" розрахований на екіпаж із п'яти осіб: командира, водія, кулеметника і двох операторів ПЗРК. Усередині машини розміщено бойове обладнання, включно з переносними зенітними ракетними комплексами (до 9 ЗКР), системами зв'язку, навігації та засобами цілевказівки.

На даху встановлено великокаліберний кулемет "Корд" на турелі. Бойова машина може вести вогонь у русі на швидкості до 20 км/год. Вона оснащена захистом від бронебійних куль і підривів на мінах.

Передбачається використання різних типів ПЗРК, включно з "Вербою". У цьому разі забезпечується ураження повітряних цілей на висоті до 3,2 км і на дальності до 6 км за швидкості до 420 м/с. Для підвищення ефективності система може інтегруватися в змішану ППО-ланцюг із ЗРК "Тор-М2", який виконуватиме функцію командної машини та радіолокаційного центру.

Раніше ми писали, що російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про підготовку підрозділів ЗС РФ на новітніх бронемашинах БМП-2М з комплексом "Бережок", які будуть застосовуватися в "розширенні буферної зони" на кордоні Росії.