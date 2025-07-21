В РФ планируют защищать военные объекты БМ "Тайфун ПВО": что известно о технике (фото)

Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» перешла в серию. Согласно российским источникам, БМ может прикрывать важные объекты как в глубоком тылу, так и применяться на линии фронта в качестве промежуточного звена между стационарными системами ПВО и комплексами «Панцирь-С1».

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Боевая машина "Тайфун-ПВО" предназначена для защиты от дронов и якобы способна эффективно прикрывать отдельные объекты военной и гражданской инфраструктуры. Такую оценку дал генерал-майор авиации РФ Владимир Попов.

"Этот комплекс необходим для войскового компонента на линии соприкосновения с противником. Он будет прикрывать отдельные районы или объекты, такие как нефтеперегонные заводы, перекачивающие станции, газогенерации, железнодорожные станции и крупные мосты", — подчеркнул генерал-майор.

Относительно серийного производства техники высказался гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов. По его словам, серийное производство позволит загрузить мощности предприятия, входящего в концерн "Алмаз-Антей".

Фото: Соцсети

Особенности конструкции

"Тайфун-ПВО" рассчитан на экипаж из пяти человек: командира, водителя, пулеметчика и двух операторов ПЗРК. Внутри машины размещено боевое оборудование, включая переносные зенитные ракетные комплексы (до 9 ЗУР), системы связи, навигации и средства целеуказания.

На крыше установлен крупнокалиберный пулемет "Корд" на турели. Боевая машина может вести огонь в движении на скорости до 20 км/ч. Она оснащена защитой от бронебойных пуль и подрывов на минах.

Предполагается использование разных типов ПЗРК, включая "Верба". В этом случае обеспечивается поражение воздушных целей на высоте до 3,2 км и на дальности до 6 км при скорости до 420 м/с. Для повышения эффективности система может интегрироваться в смешанное ПВО-звено с ЗРК "Тор-М2", который будет выполнять функцию командной машины и радиолокационного центра.

Ранее мы писали, что российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о подготовке подразделений ВС РФ на новейших бронемашинах БМП-2М с комплексом "Бережок", которые будут применяться в "расширении буферной зоны" на границе России.