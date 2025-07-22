Зброя проти "Шахедів": Угорщина створила таємничу установку SkyKnight

Угорська компанія 4iG і еміратський оборонний холдинг Edge Group представили спільну розробку — зенітну систему SkyKnight, призначену для протидії масованим атакам безпілотників.

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Новий ППО-комплекс може стати ключовим елементом багаторівневої оборони в умовах сучасного конфлікту, особливо на тлі широкого застосування дронів у війні Росії проти України. Про це пише портал Hartpunkt.

Про розробку стало відомо на тлі візиту президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна в Угорщину. У рамках зустрічі компанії 4iG і Edge підписали угоду про співпрацю, що охоплює створення безпілотних систем, засобів ППО, а також систем зв'язку та управління, сумісних зі стандартами НАТО.

Перехоплювач для система SkyKnight. Джерело: Hartpunkt

SkyKnight: новий щабель для Skynex

Як зазначили оглядачі Defense Express, система SkyKnight позиціонується як зенітне доповнення до зенітно-гарматного комплексу Skynex. На одній пусковій установці може розміщуватися до 60 малогабаритних зенітних ракет, призначених для відбиття ройових атак БПЛА. Конструкція передбачає модульну архітектуру і високу щільність вогню — те, чого вимагають сучасні реалії боротьби з ударними дронами і баражувальними боєприпасами.

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На відміну від стандартних ракетних комплексів, SkyKnight може застосовуватися в ситуаціях, де потрібна миттєва реакція і велика кількість перехоплень за обмеженої вартості одного залпу. Хоча точних характеристик, як-от дальність дії та типи наведення, поки не розкривають, відомо, що ракети інтегруватимуться в модулі Skynex і зможуть працювати спільно з іншими елементами системи, включно з 35-мм установками Rheinmetall.

Аналітики зазначили, що в перспективі Україна може розглядати або закупівлю подібних рішень, або розробку власного аналога SkyKnight з можливістю інтеграції в наявні системи ППО, особливо з огляду на зростаючу потребу в ефективному противодроновому захисті.

Нагадаємо, у вересні минулого року українські військові почали використовувати систему ППО Skynex, яка розроблялася для боротьби з БПЛА і баражувальними боєприпасами.