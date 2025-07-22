Оружие против "Шахедов": Венгрия создала таинственную установку SkyKnight

Венгерская компания 4iG и эмиратский оборонный холдинг Edge Group представили совместную разработку — зенитную систему SkyKnight, предназначенную для противодействия массированным атакам беспилотников.

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Новый ПВО-комплекс может стать ключевым элементом многоуровневой обороны в условиях современного конфликта, особенно на фоне широкого применения дронов в войне России против Украины. Об этом пишет портал Hartpunkt.

О разработке стало известно на фоне визита президента ОАЭ Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Венгрию. В рамках встречи компании 4iG и Edge подписали соглашение о сотрудничестве, охватывающее создание беспилотных систем, средств ПВО, а также систем связи и управления, совместимых со стандартами НАТО.

Перехватчик для система SkyKnight. Источник: Hartpunkt

SkyKnight: новая ступень для Skynex

Как отметили обозреватели Defense Express, система SkyKnight позиционируется как зенитное дополнение к зенитно-пушечному комплексу Skynex. На одной пусковой установке может размещаться до 60 малогабаритных зенитных ракет, предназначенных для отражения роевых атак БПЛА. Конструкция предполагает модульную архитектуру и высокую плотность огня — то, чего требуют современные реалии борьбы с ударными дронами и барражирующими боеприпасами.

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В отличие от стандартных ракетных комплексов, SkyKnight может применяться в ситуациях, где требуется мгновенная реакция и большое число перехватов при ограниченной стоимости одного залпа. Хотя точные характеристики, такие как дальность действия и типы наведения, пока не раскрываются, известно, что ракеты будут интегрироваться в модули Skynex и смогут работать совместно с другими элементами системы, включая 35-мм установки Rheinmetall.

Аналитики отметили, что в перспективе Украина может рассматривать либо закупку подобных решений, либо разработку собственного аналога SkyKnight с возможностью интеграции в имеющиеся системы ПВО, особенно учитывая растущую потребность в эффективной противодроновой защите.

Напомним, в сентябре прошлого года украинские военные начали использовать систему ПВО Skynex, которая разрабатывался для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами.