Відстали від реалій: армія США видала скид з дрона, як дивину і нарвалася на критику через Україну

Публікація викликала шквал обурення серед американських фахівців, бо скидання гранат та ВОГів вже давно нікого не може здивувати.

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Армія США видалила пост в соцмережі з відеодемонстрацією скиду гранати з дрона, оскільки вона викликала шквал обурення серед фахівців, бо скидання гранат та ВОГів вже "практикується" кілька років. На це звернули увагу аналітики Defence Express.

Зазначається, що 22 липня 2025 року армія США опублікувала відео, на якому показала перший у своїй історії скид бойової гранати з квадрокоптера бійцями звичайного, а не експериментального підрозділу. Відео армійці підписали "Ви коли-небудь бачили, як дрон скидає гранату?" та закликом подивитися на те, як це робили американські бійці.

"Назвати у 2025 році відео "Ви коли-небудь бачили, як дрон скидає гранату" могли лише ті, хто дуже сильно відстав від реалій поля бою, років так на 6-7, а також забули підкреслити справжню роль України у цьому", — прокоментували аналітики Defence Express.

За їхніми словами, така публікація викликала шквал обурення серед американських фахівців, бо скидання гранат та ВОГів вже давно нікого не може здивувати. Зокрема, ті, хто писав пост, схоже пропустили війну в Україні, операцію Ізраїлю у Секторі Гази і навіть власний досвід армії США проти ІДІЛ.

Зрештою, пресслужба американських сухопутних військ просто видалила це відео з соцмережі X.

Нагадаємо, що у Мексиці наркокартелі перейняли досвід війни в Україні і почали застосовувати скиди з дронів для усунення конкурентів. Так, "картель Хуареса" атакував "картель Сіналоа" за допомогою дрона із системою скидання боєприпасів