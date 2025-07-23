Отстали от реалий: армия США выдала сброс с дрона, как диковинку и нарвалась на критику из-за Украины

Публикация вызвала шквал возмущения среди американских специалистов, потому что сброс гранат и ВОГов уже давно никого не может удивить.

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Армия США удалила пост в соцсети с видеодемонстрацией сброса гранаты с дрона, поскольку она вызвала шквал возмущения среди специалистов, потому что сброс гранат и ВОГов уже "практикуется" несколько лет. На это обратили внимание аналитики Defence Express.

Отмечается, что 22 июля 2025 года армия США опубликовала видео, на котором показала первый в своей истории сброс боевой гранаты с квадрокоптера бойцами обычного, а не экспериментального подразделения. Видео армейцы подписали "Вы когда-нибудь видели, как дрон сбрасывает гранату?" и призывом посмотреть на то, как это делали американские бойцы.

"Назвать в 2025 году видео "Вы когда-нибудь видели, как дрон сбрасывает гранату" могли только те, кто очень сильно отстал от реалий поля боя, лет так на 6-7, а также забыли подчеркнуть настоящую роль Украины в этом", — прокомментировали аналитики Defence Express.

По их словам, такая публикация вызвала шквал возмущения среди американских специалистов, потому что сброс гранат и ВОГов уже давно никого не может удивить. В частности, те, кто писал пост, похоже пропустили войну в Украине, операцию Израиля в Секторе Газа и даже собственный опыт армии США против ИГИЛ.

В конце концов, пресс-служба американских сухопутных войск просто удалила это видео из соцсети X.

Напомним, что в Мексике наркокартели переняли опыт войны в Украине и начали применять сбросы с дронов для устранения конкурентов. Так, "картель Хуареса" атаковал "картель Синалоа" с помощью дрона с системой сброса боеприпасов