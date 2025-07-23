В Україні показали систему подачі боєприпасів "Мурена": деталі розробки (відео)

На заході Brave1 українські зброярі представили модульну систему подачі боєприпасів "Мурена", призначену для штурмових і позиційних завдань. Розробка адаптована під різні калібри і готується до інтеграції з бойовими модулями та роботизованими платформами.

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Система "Мурена" забезпечує безперебійну подачу набоїв до різних типів кулеметів і гранатометів, які використовуються Силами оборони України. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому оглядачами "Мілітарного".

Вона випускається в декількох модифікаціях — як у вигляді ранцевої системи для штурмовиків, так і в стаціонарній конфігурації з "рукавом", з'єднаним з контейнером. На презентації були продемонстровані варіанти для кулеметів ПКМ, М240, великокаліберного Browning M2 (.50 BMG / 12,7×99 мм), а також для автоматичного гранатомета Mk19.

За словами розробника Тараса Голоти, одним із головних технічних завдань стало забезпечення стійкої подачі боєприпасів під час вигину стрічки, особливо для важких калібрів.

"Найскладніше було адаптувати систему для стрічок під калібр .50 BMG і 12,7 мм. Однак я можу сказати, що нам вдалося домогтися потрібного результату", — зазначив він.

Інтеграція в НРК і доступність "Мурени"

Особлива увага приділяється інтеграції "Мурени" в бойові модулі наземних роботизованих комплексів (НРК) і бронетехніки. Розробники вже налагодили сумісність із турелями DevDroid і платформами Moroz, також тривають роботи з інтеграції з бойовими модулями "ШаБля". При цьому інженери підкреслюють важливість балансу між центром мас і рухливістю турелі.

Система Мурена на наземному роботизованому комплексі Фото: Скрин відео

"Кожна турель має свої характеристики за кутами згинання, швидкостями. Найскладніше — це розрахунок центру мас, оскільки у нас сьогодні є кілька десятків розробників і моделей НРК", — пояснив Голота.

Водночас команда не прагне швидкої кодифікації виробу в системі постачання українського Міноборони. За словами розробника, це значно збільшить вартість і ускладнить логістику.

"Виріб не кодифікується, тому що через певні бюрократичні умови нам доведеться на 30-40% підняти його. Я прихильник того, щоб ціна була нижчою, тому що кошти в підрозділах потрібні для великого спектра потреб, і це здорожчання буде відчутним для них", — наголосив Голота.

Нагадаємо, українські військовослужбовці активно використовують полімерні ланки для патронної стрічки, призначені для кулеметів ПК і ПКМ. Йшлося про унікальну розробку харківських спеціалістів, завдяки якій було вирішено низку проблем, притаманних металевим кулеметним стрічкам.