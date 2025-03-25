Бійці ЗСУ використовують кулеметні стрічки з полімерів: у чому перевага рішення (фото)

Йдеться про унікальну розробку харківських фахівців, завдяки якій було вирішено низку проблем, властивих металевим кулеметним стрічкам.

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Українські військовослужбовці активно використовують полімерні ланки для патронної стрічки, призначені для кулеметів ПК і ПКМ. Це унікальна розробка фахівців "Харківського заводу засобів індивідуального захисту", яка дає змогу розв'язати ключові проблеми, пов'язані з використанням традиційних металевих стрічок, як-от вага, корозія та шум під час експлуатації. Про це йдеться в матеріалі Armada International від 25 березня.

Автори публікації звернули увагу на те, що металеві стрічки для кулеметів типу ПКМ мають низку суттєвих недоліків: ручне завантаження набоїв, необхідність евакуації з поля бою, велика вага та схильність до корозії. Крім того, виробництво таких стрічок не налагоджено в Україні та багатьох інших країнах, що створює постійний дефіцит.

Рішення харківських зброярів усуває ці проблеми. Стрічка складається з ланок із трьома кільцями, з'єднаними поперечиною, і шарнірним кріпленням між ними. Порівняно з металевими аналогами, полімерна стрічка має кілька важливих переваг. Вона втричі легша за металеві аналоги, вирізняється низькою вартістю та високою швидкістю виробництва, мінімальним шумом під час транспортування, відсутністю корозії та запобіганням зачепам під час експлуатації.

Водночас у Росії помітили цю інновацію і поспішили її висміяти. Так 2022 року головний редактор журналу "Калашников" Михайло Дегтярьов розкритикував український винахід, заявивши, що "заміна металевої стрічки на полімерну неможлива через критичні недоліки".

Обкладинка журналу "Калашников" 2022 рік Фото: Концерн «Калашников»

Однак уже за два роки кілька російських компаній представили аналоги української розробки, причому один із них навіть був розміщений на обкладинці того ж видання.

Обкладинка журналу "Калашников" 2024 рік

Раніше повідомлялося, що російський концерн "Калашников" на виставці озброєнь IDEX 2025 вперше представить новий легкий кулемет РПЛ-7 зі стрічковим живленням. Зброя орієнтована на виконання завдань ближнього бою і підтримки мобільних підрозділів у ситуаціях, де використання того ж ПКМ є ускладненим.