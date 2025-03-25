Бойцы ВСУ используют пулеметные ленты из полимеров: в чем преимущество решения (фото)

Речь идет об уникальной разработке харьковских специалистов, благодаря которой был решен ряд проблем, присущих металлическим пулеметным лентам.

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Украинские военнослужащие активно используют полимерные звенья для патронной ленты, предназначенные для пулеметов ПК и ПКМ. Это уникальная разработка специалистов "Харьковского завода средств индивидуальной защиты", которая позволяет решить ключевые проблемы, связанные с использованием традиционных металлических лент, такие как вес, коррозию и шум при эксплуатации. Об этом говорится в материале Armada International от 25 марта.

Авторы публикации обратили внимание на то, что металлические ленты для пулеметов типа ПКМ имеют ряд существенных недостатков: ручная загрузка патронов, необходимость эвакуации с поля боя, большой вес и подверженность коррозии. Кроме того, производство таких лент не налажено в Украине и многих других странах, что создает постоянный дефицит.

Решение харьковских оружейников устраняет эти проблемы. Лента состоит из звеньев с тремя кольцами, соединенными поперечиной, и шарнирным креплением между ними. По сравнению с металлическими аналогами, полимерная лента имеет несколько важных преимуществ. Она в три раза легче металлических аналогов, отличается низкой стоимостью и высокой скоростью производства, минимальным шумом при транспортировке, отсутствием коррозии и предотвращением зацепов во время эксплуатации.

Вместе с тем в России заметили данную инновацию и поспешили ее высмеять. Так в 2022 году главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев раскритиковал украинское изобретение, заявив, что "замена металлической ленты на полимерную невозможна из-за критических недостатков".

Обложка журнала "Калашников" 2022 год Фото: Концерн «Калашников»

Однако уже через два года несколько российских компаний представили аналоги украинской разработки, причем один из которых даже был размещен на обложке того же издания.

Обложка журнала "Калашников" 2024 год

Ранее сообщалось, что российский концерн "Калашников" на выставке вооружений IDEX 2025 впервые представит новый легкий пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием. Оружие ориентировано выполнение задач ближнего боя и поддержки мобильных подразделений в ситуациях, где использование того же ПКМ затруднительно.