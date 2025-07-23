В Украине показали систему подачи боеприпасов "Мурена": детали разработки (видео)

На мероприятии Brave1 украинские оружейники представили модульную систему подачи боеприпасов «Мурена», предназначенную для штурмовых и позиционных задач. Разработка адаптирована под разные калибры и готовится к интеграции с боевыми модулями и роботизированными платформами.

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Система «Мурена» обеспечивает бесперебойную подачу патронов к различным типам пулеметов и гранатометов, используемых Силами обороны Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном обозревателями “Милитарного”.

Она выпускается в нескольких модификациях — как в виде ранцевой системы для штурмовиков, так и в стационарной конфигурации с «рукавом», соединенным с контейнером. На презентации были продемонстрированы варианты для пулеметов ПКМ, М240, крупнокалиберного Browning M2 (.50 BMG / 12,7×99 мм), а также для автоматического гранатомета Mk19.

По словам разработчика Тараса Голоты, одной из главных технических задач стало обеспечение устойчивой подачи боеприпасов при изгибе ленты, особенно для тяжелых калибров.

"Сложнее всего было адаптировать систему для лент под калибр .50 BMG и 12,7 мм. Однако я могу сказать, что нам удалось добиться нужного результата", – отметил он.

Интеграция в НРК и доступность «Мурены»

Особое внимание уделяется интеграции «Мурены» в боевые модули наземных роботизированных комплексов (НРК) и бронетехники. Разработчики уже наладили совместимость с турелями DevDroid и платформами Moroz, также продолжаются работы по интеграции с боевыми модулями «ШаБля». При этом инженеры подчеркивают важность баланса между центром масс и подвижностью турели.

Система Мурена на наземном роботизированном комплексе Фото: Скрин видео

"Каждая турель имеет свои характеристики по углам изгибания, скоростям. Самое сложное – это расчет центра масс, поскольку у нас сегодня есть несколько десятков разработчиков и моделей НРК”, — пояснил Голота.

Вместе с тем команда не стремится к быстрой кодификации изделия в системе снабжения украинского Минобороны. По словам разработчика, это значительно увеличит стоимость и усложняет логистику.

"Изделие не кодифицируется, потому что из-за определенных бюрократических условий нам придется на 30-40% поднять его. Я сторонник того, чтобы цена была ниже, потому что средства в подразделениях нужны для большого спектра потребностей, и это подорожание будет ощутимым для них", — подчеркнул Голота.

Напомним, украинские военнослужащие активно используют полимерные звенья для патронной ленты, предназначенные для пулеметов ПК и ПКМ. Речь шла об уникальной разработке харьковских специалистов, благодаря которой был решен ряд проблем, присущих металлическим пулеметным лентам.