ВПС США показали в небі винищувач F-15E з іржавими крилами: у мережі обурилися (фото)

Військово-повітряні сили США опублікували нові офіційні фотографії винищувачів F-15E Strike Eagle, залучених у патрулюванні зони відповідальності Центрального командування США. Знімки, зроблені під час дозаправки в повітрі, викликали бурхливу реакцію в соцмережах через помітні сліди зносу на зовнішній поверхні літаків.

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7 липня Служба поширення візуальної інформації Пентагону (DVIDS) опублікувала знімки літака F-15E Strike Eagle, який здійснював патрулювання в зоні відповідальності Центрального командування ЗС США.

Кадри викликали інтерес OSINT-спостерігачів, які помітили неприємну деталь — на американській машині, що перебувала в повітрі, помітні сліди корозії крил та інших явних ознак зносу на зовнішній поверхні літака.

Винищувач F-15E ВПС США Фото: X (Twitter)

Сліди зносу на поверхні літака F-15E Фото: X (Twitter)

"Чи нормальна ця іржава поверхня? Винищувач F-15E Strike Eagle ВПС США повертається на бойове патрулювання в зоні відповідальності Центрального командування ЗС США", — написали деякі спостерігачі в соцмережах.

Деякі коментатори припустили, що це сліди іржі. Однак інші нагадали, що конструкція F-15E складається переважно з алюмінієвих і титанових сплавів, які не схильні до корозії. Більш імовірно, що на знімках зафіксовано руйнування радіопоглинаючих покриттів, які зазнали агресивного впливу навколишнього середовища.

За інформацією військових блогерів, зовнішні пошкодження справді спричинені впливом екстремальних кліматичних чинників: інтенсивного сонця, піску та сольових випарів. Ці умови характерні для районів постійної присутності американських ВПС поблизу Близького Сходу.

Незважаючи на зовнішній вигляд, технічні служби запевнили, що всі винищувачі залишаються повністю придатними до виконання завдань. Косметичні пошкодження не впливають на льотні характеристики, а машини регулярно проходять техобслуговування.

Нагадаємо, F-15E Strike Eagle залишається одним з основних ударних літаків США в зоні CENTCOM. Розроблений для одночасного виконання завдань з повітряного і наземного ураження, він протягом десятиліть забезпечує бойову присутність США в стратегічно важливих регіонах.

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