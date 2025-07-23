ВВС США показали в небе истребитель F-15E со ржавыми крыльями: в сети возмутились (фото)

Военно-воздушные силы США опубликовали новые официальные фотографии истребителей F-15E Strike Eagle, задействованных в патрулировании зоны ответственности Центрального командования США. Снимки, сделанные во время дозаправки в воздухе, вызвали бурную реакцию в соцсетях из-за заметных следов износа на внешней поверхности самолетов.

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7 июля Служба распространения визуальной информации Пентагона (DVIDS) опубликовала снимки самолета F-15E Strike Eagle, который совершал патрулирование в зоне ответственности Центрального командования ВС США.

Кадры вызвали интерес OSINT-наблюдателей, которые заметили неприятную деталь — на американской машине, находившейся в воздухе, заметны следы коррозии крыльев и других явных признаков износа на внешней поверхности самолета.

Истребитель F-15E ВВС США Фото: X (Twitter)

Следы износа на поверхности самолета F-15E Фото: X (Twitter)

"Нормальна ли эта ржавая поверхность? Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США возвращается на боевое патрулирование в зоне ответственности Центрального командования ВС США", — написали некоторые наблюдатели в соцсетях.

Некоторые комментаторы предположили, что это следы ржавчины. Однако другие напомнили, что конструкция F-15E включает в основном алюминиевые и титановые сплавы, которые не подвержены коррозии. Более вероятно, что на снимках зафиксированы разрушения радиопоглощающих покрытий, подвергшихся агрессивному воздействию окружающей среды.

По информации военных блогеров, внешние повреждения действительно вызваны воздействием экстремальных климатических факторов: интенсивного солнца, песка и солевых испарений. Эти условия характерны для районов постоянного присутствия американских ВВС вблизи Ближнего Востока.

Несмотря на внешний вид, технические службы заверили, что все истребители остаются полностью пригодными к выполнению задач. Косметические повреждения не влияют на летные характеристики, а машины регулярно проходят техобслуживание.

Напомним F-15E Strike Eagle остается одним из основных ударных самолетов США в зоне CENTCOM. Разработанный для одновременного выполнения задач по воздушному и наземному поражению, он на протяжении десятилетий обеспечивает боевое присутствие США в стратегически важных регионах.

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