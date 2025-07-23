Тренажер РПГ-7: ЗСУ впроваджують нову систему для підготовки гранатометників

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів, призначену для підготовки розрахунків гранатометників.

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Розроблена система призначена для відпрацювання всіх етапів стрільби з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Розроблена система призначена для відпрацювання всіх етапів стрільби з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Тренажер виконаний у вигляді імітаційного боєприпасу, що встановлюється безпосередньо на сам гранатомет. Його використання дозволяє ефективно моделювати весь процес підготовки до пострілу, прицілювання, самого пуску і дотримання заходів безпеки.

Ключовою особливістю є точна симуляція дальності ураження цілей, що відповідає реальним умовам стрільби з РПГ-7. Пристрій також здатний імітувати ураження цілей реактивним струменем — один із важливих параметрів бойового застосування гранатомета.

Крім того, лазерний тренажер підтримує взаємодію з іншими типами навчальних систем, що дає можливість інтеграції до складу комплексних навчальних рішень, які використовуються в навчальних центрах Збройних сил України.

Нагадаємо, у травні поточного року стало відомо, що Сили оборони України почали застосовувати на фронті безпілотні літальні апарати "Королева Шершнів" від компанії "Дикі Шершні", оснащені гранатометами.

Компанія Northrop Grumman оприлюднила відео випробувань нового 25-мм напівавтоматичного гранатомета, створеного спільно з Colt у рамках програми Precision Grenadier System (PGS) армії США. Зброя вперше продемонстрована в дії і призначена для підвищення вогневих можливостей на рівні відділення і взводу, зокрема для боротьби з прихованою живою силою супротивника і малогабаритними дронами.