Тренажер РПГ-7: ВСУ внедряют новую систему для подготовки гранатометчиков

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации отечественную систему лазерных тренажеров, предназначенную для подготовки расчетов гранатометчиков.

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Разработанная система предназначена для отработки всех этапов стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Разработанная система предназначена для отработки всех этапов стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Тренажер выполнен в виде имитационного боеприпаса, устанавливаемого непосредственно на сам гранатомет. Его использование позволяет эффективно моделировать весь процесс подготовки к выстрелу, прицеливания, самого пуска и соблюдения мер безопасности.

Ключевой особенностью является точная симуляция дальности поражения целей, соответствующей реальным условиям стрельбы с РПГ-7. Устройство также способно имитировать поражение целей реактивной струей — один из важных параметров боевого применения гранатомета.

Кроме того, лазерный тренажер поддерживает взаимодействие с другими типами учебных систем, что дает возможность интеграции в состав комплексных обучающих решений, используемых в учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Напомним, в мае текущего года стало известно, что Силы обороны Украины начали применять на фронте беспилотные летательные аппараты «Королева Шершней» от компании «Дикие Шершни», оснащенные гранатометами.

Компания Northrop Grumman обнародовала видео испытаний нового 25-мм полуавтоматического гранатомета, созданного совместно с Colt в рамках программы Precision Grenadier System (PGS) армии США. Оружие впервые продемонстрировано в действии и предназначено для повышения огневых возможностей на уровне отделения и взвода, в том числе для борьбы с укрытой живой силой противника и малогабаритными дронами.