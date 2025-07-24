Альтернатива крилатим ракетам: у Туреччині створили балістичну 300 ER з дальність до 500 км

На міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі, турецька компанія Roketsan вперше представила балістичну ракету повітряного базування 300 ER. Ця розробка стала наступним кроком у лінійці аеробалістичних озброєнь, призначених для використання з винищувачами й великими ударними БПЛА.

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Нова ракета демонструє значне збільшення дальності порівняно з попередніми моделями UAV-122 і UAV-230, пишуть оглядачі Army Recognition. При запуску з повітря 300 ER здатна уражати цілі на відстані понад 500 км, залежно від висоти і швидкості пускової платформи. Це робить її інструментом для глибоких ударів по стратегічних об'єктах противника, при цьому залишаючись поза зоною дії більшості систем ППО.

Конструктивні особливості 300 ER

Ракета побудована на базі рішень, застосованих раніше в UAV-230 (створеної з TRG-230) і UAV-122 (заснованої на TRG-122), але з розширеними характеристиками. Її довжина сягає 5 метрів, маса — близько 900 кг, діаметр — 370 мм. Імовірно, боєголовка важить понад 150 кг, що робить ракету придатною для ураження таких цілей, як командні пункти, ангари, радари та склади боєприпасів.

Серед потенційних платформ для бойового застосування розглядаються винищувачі F-16, здатні нести по одній ракеті під кожним крилом, а також важкі ударні БПЛА Akıncı, оснащені центральними вузлами підвіски з вантажопідйомністю до 900 кг. Однак на дронах 300 ER буде використовуватися, найімовірніше, в єдиному екземплярі через обмеження за вагою і розмірами.

Альтернатива крилатим ракетам

Roketsan позиціонує нову систему як більш доступну за вартістю альтернативу крилатим ракетам великої дальності. При аналогічних бойових можливостях, балістична 300 ER вимагає менших логістичних і виробничих витрат, зберігаючи при цьому стратегічний ефект. Це робить ракету привабливою не тільки для турецьких збройних сил, а й для можливих експортних клієнтів у регіоні.

Оцінюючи цю розробку, оглядачі Defense Express зазначили, що тепер Туреччина увійшла до ексклюзивного "клубу" країн, що мають свої балістичні ракети повітряного базування. З урахуванням того, що Ізраїль також має власні рішення в галузі аеробалістичних ракет, ракета 300 ER з дальністю до 500 кілометрів дає Анкарі певного рівня стратегічний паритет.

Раніше повідомлялося, що турецька оборонна компанія ROKETSAN представила на IDEF-2025 нову гіперзвукову балістичну ракету TAYFUN Block-4. Заявлено, що це перша турецька гіперзвукова зброя, яка може уражати цілі на дальності кілька сотень кілометрів зі швидкістю понад 5 Махів.