Альтернатива крылатым ракетам: в Турции создали баллистическую 300 ER с дальность до 500 км

На проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 турецкая компания Roketsan впервые представила баллистическую ракету воздушного базирования 300 ER. Эта разработка стала следующим шагом в линейке аэробаллистических вооружений, предназначенных для использования с истребителями и крупными ударными БПЛА.

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Новая ракета демонстрирует значительное увеличение дальности по сравнению с предыдущими моделями UAV-122 и UAV-230, пишут обозреватели Army Recognition. При запуске с воздуха 300 ER способна поражать цели на расстоянии свыше 500 км, в зависимости от высоты и скорости пусковой платформы. Это делает ее инструментом для глубоких ударов по стратегическим объектам противника, при этом оставаясь вне зоны действия большинства систем ПВО.

Конструктивные особенности 300 ER

Ракета построена на базе решений, примененных ранее в UAV-230 (созданной из TRG-230) и UAV-122 (основанной на TRG-122), но с расширенными характеристиками. Ее длина достигает 5 метров, масса — около 900 кг, диаметр — 370 мм. Предположительно, боеголовка весит свыше 150 кг, что делает ракету пригодной для поражения таких целей, как командные пункты, ангары, радары и склады боеприпасов.

Среди потенциальных платформ для боевого применения рассматриваются истребители F-16, способные нести по одной ракете под каждым крылом, а также тяжелые ударные БПЛА Akıncı, оснащенные центральными узлами подвески с грузоподъемностью до 900 кг. Однако на дронах 300 ER будет использоваться, скорее всего, в единственном экземпляре из-за ограничений по весу и размерам.

Альтернатива крылатым ракетам

Roketsan позиционирует новую систему как более доступную по стоимости альтернативу крылатым ракетам большой дальности. При аналогичных боевых возможностях, баллистическая 300 ER требует меньших логистических и производственных затрат, сохраняя при этом стратегический эффект. Это делает ракету привлекательной не только для турецких вооруженных сил, но и для возможных экспортных клиентов в регионе.

Оценивая данную разработку обозреватели Defense Express отметили, что теперь Турция вошла в эксклюзивный "клуб" стран, имеющих свои баллистические ракеты воздушного базирования. С учетом того, что Израиль также имеет собственные решения в области аэробалистических ракет, ракета 300 ER с дальностью до 500 километров дает Анкаре определенного уровня стратегический паритет.

Ранее сообщалось, что турецкая оборонная компания ROKETSAN представила на IDEF-2025 новую гиперзвуковую баллистическую ракету TAYFUN Block-4. Заявлено, что это первая турецкое гиперзвуковое оружие, которое может поражать цели на дальности несколько сотен километров со скоростью более 5 Махов.